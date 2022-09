Club OpoPower. Las herramientas necesarias para aprobar una oposición Emprendedores de Hoy

2023 tiene un nombre: oposiciones.

Se ha convocado la mayor oferta de empleo público en la historia; por ello, es el año en que se ha de ir a por todas.

Y para aprobar una oposición no basta con saber el contenido de la especialidad. Una oposición requiere de muchas habilidades cuando el objetivo es aprobar. Concepción Seijas, preparadora de opositores y experta en programación neurolingüística, es algo que tiene muy claro desde hace muchos años.

Tras 20 años entre oposiciones, se ha dado cuenta de que en una oposición son necearías herramientas que no se trabajan en una academia tradicional. Por ello, ha creado su club OpoPower.

¿Cuál es el contenido del club? En el mercado hay muchos cursos de motivación, planificación, etc., pero este club dispone de ejercicios creados específicamente para opositores sin importar la especialidad.

Una oposición es una montaña rusa que requiere de constancia, motivación, mucha organización y planificación.

Por ello, se trabaja principalmente la motivación y la organización a través de herramientas concretas de programación neurolingüística (PNL).

Gracias a la programación neurolingüística, cada persona dispondrá de herramientas que podrá utilizar en esos momentos que la motivación decaiga. El club cuenta con clases en directo (online) durante todas las semanas. Todo ello dentro de una plataforma digital creada exclusivamente para ello. Por supuesto, las clases quedan grabadas para poder verlas en cualquier momento, ya que llevan incluidos ejercicios para realizar durante la semana.

Dichos ejercicios, además, se podrán descargar en mp3, para que se puedan realizar donde cada uno prefiera. Se dispone de plantillas para poder realizar los ejercicios. Como consecuencia de todo ello se evalúa el avance semanal de cada uno.

¿Para quién es este club? Es un club para opositores comprometidos, que estén dispuestos a dar el 200 %. Con ganas de trabajar y mejorar su motivación, constancia y planificación a lo largo de este curso escolar.

Un opositor necesita tiempo para preparar su oposición. Los ejercicios presentes tienen el minutaje adecuado para que no quiten tiempo de la preparación de la oposición. Es decir, las plantillas, los audios, las visualizaciones; todo ello, está concretado para un opositor; con el minutaje adecuado para ello. De hecho, la realización de estos ejercicios lleva a ser mucho más productivo en el estudio diario.

¿Cuándo se puede apuntar? Para quienes tengan dudas, Concepción recomienda el pago mensual. Sus alumnos aseguran que no se pierde nada por comprobar que funciona. Concepción tiene tan claro que su método funciona que ofrece garantía de 1 semana. Si en ese tiempo se decide renunciar, se devuelve íntegramente el dinero.

Si se conoce a Concepción Seijas y se tiene claro cómo trabaja; hay una opción semestral en la que regala un mes completamente gratis, además del acceso al curso «Cómo Motivarse para Alcanzar Tus Objetivos”.

Concepción Seijas anima a las personas interesadas con la siguiente afirmación: “No me creas, compruébalo por ti mismo”.



