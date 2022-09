Flovac, la empresa encargada de diseñar e instalar el innovador sistema de saneamiento por vacío del CaixaForum de Valencia Emprendedores de Hoy

miércoles, 28 de septiembre de 2022

El CaixaForum, centro cultural ubicado en el interior del edificio Ágora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, es una de las construcciones más innovadoras inauguradas este año.

Este reconocimiento se debe a su destacable sostenibilidad medioambiental, así como a la incorporación de un novedoso sistema de alcantarillado por vacío que está revolucionando el sector de la construcción actualmente.

La reforma ha sido realizada por Flovac, una empresa dedicada al diseño e instalación de sistemas de saneamiento por vacío que tiene como propósito introducir en España y en Latinoamérica una tecnología más eficiente que garantice un tratamiento de aguas residuales sostenible, reduciendo la huella ecológica.

Flovac y el saneamiento por vacío realizado en el CaixaForum Debido a la singular arquitectura del edificio CaixaForum, resultaba imposible colocar bajantes de tuberías de agua como en cualquier otra obra, es por ello que los maestros de la construcción confiaron en las soluciones de alcantarillado por aire de Flovac para la incorporación del sistema de saneamiento de alcantarillado por vacío.

La instalación consistió en la colocación de una red de tuberías por vacío de aguas residuales en distintos puntos del complejo como, en las duchas, la cocina del restaurante, los condensadores de climatización, así como en los inodoros.

En cada zona de lavabos fue instalada una arqueta con una válvula de vacío de 90 mm con un paso grande, de este modo, se evitaron los atascos que se podrían producir si se usara un WC por vacío, que se caracteriza por tener un paso inferior a los 50 mm.

La empresa española se ocupó de gestionar y dar soporte a todas las fases del proyecto, desde la auditoría general, hasta el diseño, planificación y puesta en marcha del sistema de saneamiento, convirtiéndose en una empresa referente en el diseño de redes sanitarias en España.

Beneficios del saneamiento de Flovac en los edificios El sistema de saneamiento por vacío de Flovac aporta notorias ventajas en las edificaciones, sean nuevas o ya existentes. Gracias a la fuerza de vacío es posible instalar las tuberías por techo o falso techo de las construcciones de manera independiente. Es decir, no es necesario crear nuevos desagües o conectarlos con alcantarillas ya existentes, lo que representa un ahorro de costes para la obra.

Por otro lado, este sistema de tuberías no está condicionado a pendientes debido a la fuerza de vacío y funciona sin necesidad de alimentación eléctrica, a diferencia de los desagües por gravedad, que necesitan diámetros y pendientes mayores y una red de alimentación eléctrica, lo que supone un aumento en la facturación de luz.

El material utilizado para la instalación de la red son tubos de PVC en PN10. Este material se caracteriza por tener un interior liso y no poroso, que lo hace más resistente a los agentes propios de las aguas residuales.

Todos estos aspectos hacen del sistema de saneamiento por vacío de Flovac una solución eficiente y ahorrativa para mejorar el funcionamiento de las aguas residuales en los edificios.



