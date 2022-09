¿Qué es el peeling químico? ¿Es recomendable realizárselo? Emprendedores de Hoy

miércoles, 28 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Ocasionalmente, no es suficiente el cuidado dermatológico con cremas y aceites en pieles dañadas por el envejecimiento, la sobreexposición solar, la pérdida del colágeno u otras afecciones.

Para estos casos, existen tratamientos no invasivos que pueden mejorar considerablemente la apariencia de la piel. Este es el caso del peeling químico, un tratamiento no quirúrgico ideal para rejuvenecer la piel de la cara, para el cual, la prestigiosa firma MesoINSTITUTE ha desarrollado una línea exclusiva de productos para uso profesional.

Fabricada bajo máximos estándares de calidad farmacéutica, cada tratamiento de peeling químico de MesoINSTITUTE se adecúa a distintos tipos de pieles, con resultados efectivos y seguros.

¿En qué consiste un peeling químico? Este tratamiento innovador en el área de la cosmética dermatológica consiste en la aplicación de una solución química sobre la piel, que actúa de forma controlada y limitada, eliminando una capa externa del cutis dañado. La profundidad de acción en la dermis depende del tipo de ácido utilizado y su tiempo de aplicación.

Si se utiliza un peeling con un pH inferior a 2.0, la exfoliación será más profunda y deberá ser llevada a cabo por profesionales médicos o enfermeras, mientras que los tratamientos con pH de 3 o más, suelen aplicarse en centros de belleza y centros spa.

A partir del peeling químico, se estimula el proceso de regeneración de la piel en los días posteriores. Las capas de dermis eliminadas dan paso a una renovación del cutis, con resultados efectivos que se muestran en una piel más limpia, luminosa, uniforme y elástica, en un plazo de 14 días.

Sin recurrir a tratamientos invasivos, el peeling químico da paso a un cutis terso, reduciendo la presencia de arrugas, manchas, acné, lunares y poros abiertos.

Tipos de peeling químico para cada necesidad Los productos de peeling químico de MesoINSTITUTE están pensados para tratar distintos tipos de pieles de forma segura, teniendo en cuenta el área a tratar. El BHA peeling, con ácido beta hidroxy, es una opción efectiva para mejorar pieles grasas y sensibles, con acné y manchas.

El peeling PHA es una opción ideal para personas con hipersensibilidad o alergia a los ácidos, por su penetración suave y gradual, que actúa sobre dermis deshidratadas o con arrugas profundas.

Por otro lado, el PR360/44 es un peeling potente en gel, con efecto lifting, ya que estimula la producción del colágeno y se utiliza para eliminar estrías y cicatrices; mientras que el peeling AHA se aplica para el rejuvenecimiento y la hiperpigmentación, gracias a su acción con ácidos naturales.

Toda la línea de peeling químico de MesoINSTITUTE, además de no incluir componentes de origen animal, no ha sido modificada genéticamente ni testada en animales. Está desarrollada a la vanguardia de los avances cosméticos, con formulaciones propias que garantizan la regeneración efectiva de piel.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.