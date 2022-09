Eliminar humedades en garajes y sótanos con el nuevo dispositivo de Preactiva Emprendedores de Hoy

miércoles, 28 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Las humedades son un problema común en sótanos y garajes que están ubicados por debajo del suelo.

Si no se actúa con rapidez, el avance del agua puede provocar inconvenientes en los cimientos y estructuras como el techo o las paredes. En los casos más graves, incluso es posible que se comprometa la estabilidad de la edificación. Además, las humedades ocasionan distintos problemas para la salud de las personas que usan estos espacios.

Para solucionar estos problemas y eliminar humedades de manera definitiva, la empresa Preactiva ha creado un moderno dispositivo inalámbrico que funciona con un sistema electrofísico. Se trata de uno de los mejores tratamientos para las humedades por capilaridad que existe actualmente, no requiere obras, es rápido y puede ser instalado por cualquier persona.

La solución para eliminar humedades creada por Preactiva El método diseñado por esta empresa está basado en la física molecular del agua. Mediante ondas electromagnéticas de muy baja frecuencia, certificadas e inocuas para la salud, los dispositivos de Preactiva rechazan la humedad haciéndola descender al subsuelo. Estos equipos no requieren mantenimiento, solucionan definitivamente el problema en garajes y subsuelos, y consumen solo 0,7 W por año.

La instalación es sumamente sencilla, ya que el sistema se cuelga en la pared como un cuadro. Además del bajo consumo, los equipos de Preactiva permiten ahorrar en obras de mantenimiento. Uno de estos dispositivos es suficiente para proteger todas las paredes de un edificio. Esta empresa ha diseñado distintos modelos que sirven para cubrir espacios de entre 50 y 2.500 metros cuadrados.

Los equipos de Preactiva han sido certificados por el Instituto Internacional ICNRP como no perjudicial para la salud de las personas, animales y plantas. Asimismo, cuentan con el certificado CE en Europa de compatibilidad electromagnética y no producen ningún tipo de interferencia con otros aparatos eléctricos.

Las humedades en sótanos también pueden ocasionar problemas de salud Más allá de las manchas, los problemas estéticos y los daños estructurales, las humedades en sótanos o garajes pueden provocar distintas afecciones. Esto se debe a que cuando la humedad y la temperatura son elevadas, se producen condiciones ideales para el crecimiento de patógenos como el moho, los hongos y las bacterias.

Convivir con este tipo de organismos puede provocar alergias y sensación de frío. Además, son una amenaza para personas con problemas respiratorios como asma y bronquitis. Las humedades también pueden causar problemas dermatológicos, como eccemas y dermatitis, empeorar cuadros de reuma y provocar distintos tipos de infecciones.

Por estos motivos, recurrir a la solución para eliminar humedades creada por Preactiva es una manera de evitar distintos tipos de problemas. Además, ofrecen una garantía de 30 años en el funcionamiento de los equipos.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.