Las casas de madera prefabricadas, porches, pérgolas, cenadores y bungalows de Grupo Delmader Emprendedores de Hoy

miércoles, 28 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

En los últimos años, las constructoras han realizado avances en la construcción de viviendas de madera, debido a su alta demanda por sus precios económicos y diseños atractivos. Además, muchas personas prefieren vivir en este tipo de propiedades porque les proporciona la sensación de estar en un entorno natural, cálido y cómodo.

El Grupo Delmader es conocido en España por especializarse en la construcción a medida de dichas propiedades, así como de estructuras de madera como la pérgola, porches, cenadores, garajes, bungalows y casetas de jardín.

Viviendas de madera prefabricadas y sus beneficios Una casa de madera prefabricada es más económica que una vivienda tradicional, ya que el proceso de construcción se da con mayor rapidez, en consecuencia al estilo de la misma. A su vez, este tipo de propiedades al estar hecha de madera no suponen un gasto excesivo de calefacción o aire acondicionado. La razón de esto es que este material natural actúa como un aislante perfecto del calor y la humedad.

Por otra parte, estas viviendas incluyen cada uno de los beneficios en ahorro de tiempo y dinero de las estructuras prefabricadas, como por ejemplo la optimización de energía y materiales. Además, durante el desarrollo de estas, las constructoras no se ven afectadas por los diferentes cambios climáticos.

Como punto extra, una casa de madera prefabricada puede ser adaptada con facilidad a las necesidades del cliente. Esta adaptación y personalización en diseño es una de las especialidades de Grupo Delmader, el cual durante años ha operado en este sector, construyendo viviendas de madera nórdicas, canadienses y brasileñas, entre otras.

Especialistas en la construcción de pérgolas de madera y otras estructuras Las pérgolas fueron creadas, en un principio, para dar sombra a un espacio determinado del hogar, especialmente en los exteriores como el jardín o la terraza. Hoy en día, aunque estas tienen el mismo propósito, también son utilizadas como un elemento clave para decorar una gran variedad de establecimientos y promover un ambiente confortable y de convivencia.

Por otra parte, estas estructuras mayormente hechas de madera ayudan a separar espacios en una vivienda y facilitan la formación de pasillos creativos y elegantes. En las soluciones de construcción del Grupo Delmader, se encuentra un equipo especializado en la construcción de estructuras de pérgola, las cuales son reconocidas por estar hechas de madera de alta calidad. Además, están adaptadas a las necesidades del contratista, por lo cual este puede determinar sus diseños y utilidades. Actualmente, en la página web de Grupo Delmader se pueden observar modelos de pérgolas para piscinas, terrazas, pequeños puentes dentro de establecimientos de madera, porches, bungalows, cenadores, etc.

Desde el año 2000, Grupo Delmader ha construido estructuras de madera para personas y empresas en España. Su equipo de profesionales es reconocido por ofrecer siempre un trato profesional y por trabajar con materiales de alta calidad. Esto último se debe a las conexiones de Grupo Delmader con proveedores importantes del mercado a nivel nacional.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.