Atos desarrolla una solución de Historia Clínica Embarcada para las ambulancias de Soporte Vital Avanzado de Samur-Protección Civil

martes, 27 de septiembre de 2022, 17:34 h (CET) Las ambulancias de soporte vital avanzado de Samur-Protección Civil, cuentan con una tableta y una aplicación informática para registrar todos los datos de las asistencias realizadas a los pacientes que atienden las unidades de soporte vital avanzado (SVA). Esta aplicación informática, conocida como Historia Clínica Embarcada (HCE), ha sido desarrollada por Atos, que también está gestionando su despliegue El proyecto da respuesta a la necesidad de recoger y digitalizar todos los datos de la atención y cuidados que se prestan a los pacientes cuando son atendidos en una emergencia. Hasta ahora, el equipo sanitario rellenaba un informe en papel que posteriormente se tenía que digitalizar y asociar a los datos de la intervención.

Para mejorar la calidad de datos y su posterior análisis, la Dirección General de Emergencias del Ayuntamiento de Madrid (DGEPC) adjudicó, en concurso público, a Atos el desarrollo de esta nueva solución. Teniendo en cuenta la amplia experiencia y el espertise de los equipos técnicos de Atos en proyectos de emergencias (centros 112, sanitarios, extinción, etc.).

El alcance del proyecto contempla tanto el suministro hardware de las tabletas e impresoras para dotar a todas las unidades de Soporte Vital Avanzado (SVA) y la solución software con los desarrollos específicos para su adaptación a las necesidades de Samur, tanto para unidades tipo SVA como Soporte Vital Básico (SVB).

El diseño de la aplicación se realizó conjuntamente entre técnicos de Atos, técnicos de Nuevas Tecnologías de la DGEPC y un equipo multidisciplinar de Samur P.C. El reto era conseguir tener toda la información de la asistencia cuidando todos los detalles tanto en funcionalidad, ya que se tenía que poder recoger toda la información de la asistencia en el múltiple abanico de casos con los que se enfrenta Samur P.C. a diario, como en facilidad de uso, para poder rellenar la información de manera rápida, en entornos difíciles como puede ser en la calle o a bordo de una ambulancia.

La aplicación HCE, dispone de una interface de usuario diseñada para trabajar sin necesidad de teclado, con botones y campos grandes que se rellenan con el dedo, con colores para identificar lo que está dentro de los límites normales y lo que no lo está. La dotación médica va introduciendo todos los datos de la asistencia: valoración inicial (General, Analítica, Respiratoria, Cardiovascular, neurológica, abdominal, traumatológica), técnicas empleadas (vía aérea, ventilación, circulación, inmovilización, drenajes), medicación (fluidos, medicaciones, perfusiones) y, por último, la historia clínica médica y de enfermería con el informe de traslado a hospital o alta del paciente, con la firma del médico y enfermero.

Mediante una impresora portátil conectada por bluetooth, se puede imprimir el informe directamente en el lugar de la asistencia. Para facilitar la introducción y calidad de datos, la tableta se puede integrar también mediante bluetooth con equipamiento médico de la ambulancia: el analizador de sangre y el equipo desfibrilador/monitor, lo que permite volcar, de manera automática a la aplicación y a la base de datos, todas las analíticas y parámetros cardiacos, incluso electros. Toda la información se pasa a la aplicación HCE, con unos sencillos pasos para establecer la conexión a los aparatos médicos.

Dada la aceptación favorable y el porcentaje superior al 95% de informes realizados en formato digital, en breve se empezará a usar también en las unidades de soporte vital básico (SVB), con las funcionalidades adaptadas al trabajo que realizan estas unidades.

