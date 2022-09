La Red Española de Desarrollo Rural | REDR impulsa el emprendimiento juvenil y la Agenda 2030 en el medio rural con el lanzamiento de un nuevo programa formativo online certificado por Naciones Unidas Emprendedores de Hoy

martes, 27 de septiembre de 2022, 13:41 h (CET)

Nota de Prensa

Madrid, 22 de septiembre de 2022

Contactos de prensa:

Isabel Saracho | S&T | isaracho@saracho-team.com

Los jóvenes siguen teniendo muchas dificultades a la hora de convertir sus ideas en proyectos reales de empren­dimiento, según el Global Entrepreneurship Monitor que analiza la situación en 45 países europeos

·La formación online sobre emprendimiento rural impulsada por REDR comienza el próximo 10 de octubre, será totalmente gratuita y está dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años procedentes tanto del entorno rural como del urbano.

·Los jóvenes que lo concluyan recibirán además asesoramiento personalizado por parte de más de 50 Grupos de Acción Local-|GAL de toda España que participan en esta iniciativa.

·También obtendrán un certificado emitido por Naciones Unidas (United Nations Institute for Training and Research).

·“Desde la Red Española de Desarrollo Rural defendemos el emprendimiento como una de las vías para materializar la Agenda 2030 con el ánimo de generar riqueza, fijar población y atraer a nuevos emprendedores para favorecer la diversificación económica en las zonas rurales”, señala María José Murciano, gerente de REDR.

Madrid, 22 de septiembre de 2022- La Red Española de Desarrollo Rural | REDR pone en marcha un nuevo proyecto formativo con el objetivo de impulsar el emprendimiento juvenil en el medio rural. El programa online “Fórmate en Agenda 2030 y emprendimiento juvenil en el medio rural”, está dirigido principalmente a jóvenes de entre 18 y 25 años, interesados en desarrollar proyectos de emprendimiento en áreas rurales. Tiene carácter gratuito, comienza el próximo 10 de octubre y contará con una duración de 30 horas, repartidas en 4 semanas.

REDR apuesta de nuevo por la formación online gratuita en materia de emprendimiento rural y sostenibilidad, tras el éxito del programa “Un nuevo escenario rural: ODS, Agenda 2030 y LEADER”, que sirvió para formar a más de 2.400 participantes en 2020. Aunque está enfocado principalmente a jóvenes, están invitadas a participar personas de cualquier edad que cuenten con un proyecto de negocio o tengan interés en emprender en un área rural.

El objetivo de REDR con esta acción es impulsar el emprendimiento. Los jóvenes siguen teniendo muchas dificultades a la hora de convertir sus intenciones en emprendimientos reales, mientras que la población senior emprendedora se ha duplicado en la última década, según el Global Entrepreneurship Monitor, estudio que se viene realizando desde hace más de dos décadas en 45 países de la mano de la London Business School y del Babson College.

Además, sus conclusiones demuestran que el 72 % de los encuestados que han emprendido, lo hacen para ganarse la vida porque cuesta conseguir un empleo, frente al 42,3% que lo hacían por este motivo antes de la pandemia. Y también que el porcentaje de la población española de 18-64 años involucrado en iniciativas emprendedoras en los últimos 3 años y medio ha pasado del 6,5 % el 2019 a 5,2 % en 2020.

Los participantes del programa de emprendimiento juvenil de REDR tendrán la posibilidad de recibir asesoramiento personalizado por parte de más de 50 Grupos de Acción Local (GAL), asociaciones público-privadas situadas en zonas rurales de España que cuentan con más de tres décadas de experiencia en el impulso del emprendimiento rural a través de fondos europeos. A través de casos de éxito, contenido interactivo, foros y una gran variedad de recursos teóricos y prácticos, el programa es una potente herramienta para acompañar a esos potenciales emprendedores a transformar en realidad sus ideas de emprendimiento en el medio rural.

Los alumnos y alumnas que concluyan la formación contarán además con un certificado emitido por Naciones Unidas (United Nations Institute for Training and Research) de forma totalmente gratuita.

En palabras de María José Murciano, gerente de REDR, “Desde la Red Española de Desarrollo Rural defendemos el emprendimiento como una de las vías para materializar la Agenda 2030 con el ánimo de generar riqueza y favorecer la diversificación económica en las zonas rurales. La juventud cuenta con miles de nuevas ideas y propuestas sostenibles y, con este curso, queremos darles la voz que se merecen”.

“El futuro no está solo en las ciudades inteligentes, sino también en el medio rural”- apostilla el presidente de REDR, Secundino Caso.-“Emprender en el mundo rural fija población, genera motor económico, desarrolla proyectos que se convierten en embajadores del territorio y atrae talento que abarca también a las zonas y pueblos cercanos”.

Sobre REDR La Red Española de Desarrollo Rural (REDR) es una asociación sin ánimo de lucro, constituida en 1995, con el objetivo de promover un modelo de desarrollo rural integral y sostenible. Los Grupos de Acción Local (GAL/ asociaciones público-privadas de funcionamiento asambleario), socios de REDR, gestionan Programas e Iniciativas de Desarrollo Rural, a través de la metodología LEADER enmarcadas en el Fondo Europeo de Agricultura y Desarrollo rural (FEADER), en toda España. La REDR tiene asociados en la actualidad cerca de 200 Grupos de Acción Local (GAL) de todo el territorio español, en los que trabajan más de 1.500 técnicos y cuya acción se extiende a más de 6.000 municipios en toda España. La REDR actúa como interlocutor de sus socios, los GAL, ante las diferentes administraciones: Europea, Estatal y Regional. En el ámbito internacional desarrolla capacidad de diálogo y concertación y genera y promueve alianzas dentro de un enfoque de desarrollo local participativo en las políticas territoriales a nivel internacional. El valor añadido de REDR y de los GAL a través de LEADER, es dotar a la población local de herramientas para no dejar a nadie atrás en la toma de decisiones sobre el futuro de sus territorios. Y a su vez posibilitar que la población local tenga una verdadera voz, invirtiendo el proceso habitual de gobernanza, colocando a la sociedad civil, por primera vez, en primera línea en la elaboración y gestión de las estrategias de sus comarcas rurales. En los últimos años, el medio rural, con apoyo de REDR y los GAL, ha experimentado una notable expansión y crecimiento gracias a la labor de sensibilización realizada en las distintas administraciones y organismos públicos en España y en la UE para impulsar el progreso en los entornos rurales. Como datos cuantitativos, se han puesto en marcha en los últimos 10 años más de 38.000 proyectos, desarrollados por los Grupos de Acción Local, que han mejorado las condiciones de vida de más de 9 millones de españoles que habitan en el 85 % del territorio nacional en diferentes tipologías (pymes, empresas agroalimentarias, hostelería y turismo, rehabilitación de edificios, recuperación y saneamiento de ríos y paisajes naturales, y ha puesto en valor más de 15.000 proyectos de turismo rural –6.500 km para el uso de bicicletas, senderismo y deporte ecuestre y la construcción de 197 centros de interpretación de la naturaleza, museos rurales y telecentros-. Además, los socios de REDR fomentan las acciones formativas y promueven la puesta en funcionamiento de servicios para la tercera edad, discapacitados, infancia y juventud. En total, los Grupos de Acción Local han gestionado desde los comienzos de LEADER más de € 10.100 millones.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas BHI Cosmetics proporciona cosméticos naturales para pieles grasas ¿Por qué I-ASM sustituirá a cualquier software para seguros? ¿Cómo combatir el dolor lumbar?, los servicios de FisioAvilés Instalar un jardín vertical artificial en casa con JardínVertical.es ¿Qué tipos de acné existen y cuáles son los tratamientos adecuados?