Hearsafe acaba de inaugurar su tienda online de monitores In Ear y Protección auditiva para músicos

martes, 27 de septiembre de 2022, 17:02 h (CET) Hearsafe es una marca de Audias, un Instituto auditivo que introduce nuevas tecnologías para mejorar la salud auditiva. Con Hearsafe nos adentramos en el mundo de los músicos, una actividad que provoca pérdida auditiva, pero también otras dolencias causadas por el ruido, en el caso de los cantantes, la pérdida de la voz consecuencia de esforzarla para poder oirse. Los In Ear permiten controlar el volumen que llega al oído lo que reduce la necesidad de forzar la voz en los cantantes Ya no hay excusa para que la población siga sufriendo problemas auditivos como el tinnitus, tan temido por los músicos, o la pérdida auditiva asociada al ruido. Los avances tecnológicos dentro del campo auditivo están siendo muy importantes a la hora de proteger el oído.

Proteger la audición de la población está en la mente de científicos, audioprotesistas y técnicos del sonido, sobre todo protegerla del ruido ya que todo lo que supera los 24 dB puede dañar las células ciliadas del oído, lo que eventualmente puede llevar a la pérdida auditiva. La pérdida auditiva en los músicos de todo el mundo es un problema real y creciente. Según un estudio reciente, el 24% de los músicos profesionales sufren de pérdida auditiva en algún grado y el 8% de ellos tienen pérdida auditiva significativa. Tocar en una banda, formar parte de un coro o cantar en conciertos con altavoces alrededor puede provocar graves problemas de audición, la solución es utilizar un sistema auditivo In Ear, y aquí hay enormes variaciones. Disponer de toda la información y asesoramiento es lo primero en lo que ha pensado Hearsafe. La inteligencia de estos dispositivos auditivos hoy es muy elevada, su objetivo es poder oír aquello que se necesita oír y eliminar el ruido innecesario.

Los IEM hechos a medida, o In Ear Monitorig o monitorización en el oído, favorecen el ajuste al estar realizados a medida, esto evita la entrada de aire por los huecos alrededor del canal auditivo, la comodidad y el confort son absolutos, también el aislamiento es el adecuado en cada momento y necesidad, el control de los IEM permite ajustar el volumen adecuado de cada instrumento, sin aislar al músico de lo que ocurre sobre el escenario. La calidad del sonido es limpia y sin interferencias. El músico o cantante puede moverse por el escenario sin miedo a perder el control sobre lo que escucha, sin diferencias ni interferencias. La linealidad es perfecta.

Entre todas las ventajas del IEM, la más importante es sin duda, la protección y conservación de la audición del músico, pero tiene muchas más:

Calidad de sonido: independiente del tipo de escenario se disfruta de una percepción de sonido limpia a niveles más bajos, con un sonido de mayor fidelidad y con menos interferencias procedentes del ruido ambiente. La calidad del sonido hacia el público (front of house sound, FOH) debido a la eliminación de la interferencia del sonido emitido por los monitores del escenario también se ve enormemente mejorada.

Movilidad: perfecto control de la propia actuación. Con los monitores in-ear se puede ampliar el rango de movimientos en el escenario y escuchar la señal con total precisión a diferencia de los monitores de suelo que limitan mucho más.

Portabilidad: El tamaño y el peso en comparación a las cuñas o monitores de suelo permiten un volumen de transporte más reducido, ahorro en espacio de almacenamiento y un tiempo de montaje mucho más reducido.

A medida: Todos los oídos son distintos en su tamaño y forma, hay tanta variedad como hay huellas dactilares.

La tienda online hearsafe.es ofrece cientos de productos adaptados a cada presupuesto y necesidad auditiva concreta.

