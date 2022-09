Instalar un jardín vertical artificial en casa con JardínVertical.es Emprendedores de Hoy

martes, 27 de septiembre de 2022, 13:44 h (CET)

Una tendencia que se mantiene desde hace varias temporadas es la decoración con plantas, aunque hay quienes ya no la usan porque el cuidado de un jardín en el interior puede ser muy complejo.

En la actualidad, existen jardines verticales artificiales para implementar en cualquier espacio, tales como los de la marca fabricante jardinvertical.es. Para su nueva colección, desarrollaron modelos sintéticos enfocados en el otoño, los cuales se pueden colocar en cualquier lugar para proporcionar una visión más natural.

Jardines Verticales Artificiales para el otoño Los setos artificiales son un tipo de decoración que se ajusta a cualquier tipo de espacio. Además de brindar un aspecto atractivo, estos ofrecen varios beneficios a largo plazo. JardinVertical.es es una empresa de jardines verticales que elabora y comercializa plantas sintéticas en forma de jardín vertical, un tipo de adorno formado por vegetación artificial que se coloca como un cuadro en los muros. Tanto para decorar una terraza o el interior de un inmueble, la nueva colección de jardines verticales ofrece una gran variedad de modelos con características otoñales para escoger.

En este caso, Magic Garden es un ejemplar donde predominan dos tonalidades de verde, tiene incrustado un delicado follaje amarillo y pequeños detalles de blanco para armonizar. Otra opción es el Mix Colour, el cual cuenta con una variedad de plantas que dan un toque colorido a los espacios neutrales y en el fondo tiene una base de verdes que resaltan las hojas en morados, rojos y amarillo.

Compra de Jardín Vertical Artificial por internet En la tienda online de JardinVertical.es se puede encontrar el modelo de Jardín Artificial Vertical perfecto para cada persona. Esto se debe a que existen una variedad de modelos le permiten ajustarse a cualquier lugar, interior o exterior, pequeños o grandes. Una de las opciones más sofisticadas para el otoño es el tipo Forestal: hecho 100 % a mano y, además, presenta diferentes plantas que complementan un follaje que asemeja un bosque frondoso.

Con la evolución de los materiales, hoy se pueden generar Jardineras Artificiales con características naturales. Entre todos los ejemplares disponibles, JardínVertical.es ha logrado desarrollar una vegetación homogénea que no se puede distinguir a simple vista de una real. Además de esto, duran muchos años porque se fabrican con materiales de alta calidad y muchos tienen protección ante los rayos UV.

Asimismo, es un producto de fácil mantenimiento, ya que no requiere agua o abono, de esta forma, solo se coloca y se disfruta de su belleza.

De cualquier manera, JardínVertical.es presenta la alternativa definitiva a la decoración natural, de fácil cuidado y con años de garantía. La nueva colección de otoño se encuentra disponible en la página web de la marca.



