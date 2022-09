Páez Aduanas, primera agencia española del sector aduanero que limpiará el mar Mediterráneo Comunicae

martes, 27 de septiembre de 2022, 14:02 h (CET) Recogerá 100 kilogramos de plásticos al mes gracias a un acuerdo de colaboración con Gravity Wave Páez Aduanas se convierte con esta acción en la primera agencia aduanera de España en contribuir a la limpieza y conservación de mares y océanos. La empresa ha firmado un convenio de colaboración con Gravity Wave para la recogida de 100 kilogramos mensuales de plástico del mar Mediterráneo. Esta iniciativa de responsabilidad social corporativa pone de manifiesto el compromiso de Páez Aduanas con el medio ambiente y la sostenibilidad. "Sin la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros no podríamos llevar a cabo esta acción de impacto real y positivo para el planeta", explica José Páez, director general de esta firma almeriense. El acuerdo con la citada startup social les permitirá hacer realidad su objetivo de reducir la contaminación, especialmente la plástica, en mares y océanos.

España es el segundo país que más plástico tira al Mediterráneo, alrededor de 126 toneladas diarias. Además, la basura marina se incrementa un 40% durante los meses de verano en los países turísticos, lo que pone de manifiesto la importancia de llevar a cabo estas acciones para reducir la amenaza al ecosistema marino y a las especies. Según la organización Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el mar Mediterráneo acumula el 7% de los microplásticos que se vierten en el agua, a pesar de suponer tan solo el 1% de la superficie oceánica mundial. El 95% de los residuos que se acumulan en las costas y en el fondo marino son plásticos. "No hay que quedarse al margen de este problema, y más cuando está tan cerca. Es una motivación para nosotros saber y ver que podemos contribuir a limpiar el mar de las costas almerienses, andaluzas y españolas", confirma José Páez de Páez Aduanas, quienes han confiado en Gravity Wave para dar una nueva vida a los plásticos recogidos del mar. Esta startup de impacto social cuenta con una flota de 4.000 pescadores repartidos por más de cincuenta puertos de España, Grecia e Italia. Los plásticos que caen en sus redes son transformados en muebles y productos 100% sostenibles, contribuyendo así a una economía circular.

Un referente en el sector aduanero

Páez Aduanas nació en 1928 de la mano de Manuel Páez, quien dio su nombre a la empresa durante la mayor parte de su historia. Por entonces, se encargaban de realizar el transporte de uva desde Berja hasta el Puerto de Almería a través de carros tirados por mulas. Los vínculos establecidos con clientes de otros países les sirvieron para adentrarse en el comercio internacional, exportando cítricos a Estados Unidos, Noruega e India. La tercera generación llegaba en los años setenta y sería la encargada de hacer frente con valentía al descenso de la actividad motivada por la entrada de España en la Unión Europea. Con la cuarta generación ya a las riendas del negocio, Páez Aduanas se ha convertido en un referente en el sector por su servicio, cercanía, diferenciación, responsabilidad, adaptabilidad y confianza, así como por la innovación que ha llegado a través de las nuevas tecnologías para agilizar y optimizar todos los procesos.

Sobre Gravity Wave

Gravity Wave es una empresa social, de economía circular y de concienciación medioambiental, impulsada por solucionar uno de los mayores desafíos de la humanidad: la contaminación plástica de mares y océanos.

Limpian el plástico del fondo marino y los transforman en productos de diseño con larga vida útil y alto valor sostenible, a través de un proceso de economía circular. Además, previenen que el plástico que todavía se genera termine nuevamente en las aguas.

Saben que solos no pueden hacerlo. Por ello, colaboran con pescadores, personas, empresas y entidades a través del movimiento #Plasticfreeoceans.

