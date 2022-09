El decálogo de beneficios para los usuarios de la Banca Móvil según GDS Modellica

Banca Móvil no es Banca en Línea. La Banca en Línea requiere solo tener internet, la Móvil exige la descarga de la aplicación creada y desarrollada por el banco en el dispositivo. El incremento del uso de la Banca Móvil multiplica las transacciones financieras. La utilización de softwares, como los de GDS Modellica, resultan imprescindibles para garantizar la seguridad y hacer frente a posibles riesgos Las entidades bancarias ofrecen a los clientes diversos canales tecnológicos para realizar transacciones financieras y, al mismo tiempo, ahorrar tiempo y dinero sin tener que acudir a la sucursal. La Banca Móvil es un canal más; a través de este, el consumidor financiero puede recibir información de su banco en un dispositivo con acceso a internet para realizar diferentes tipos de operaciones bancarias: transacciones en línea, recargas y pagos en línea, de manera fácil y segura, las 24 horas del día. Un servicio que facilita el acceso desde cualquier dispositivo móvil, sea del operador que sea, tenga o no saldo y sin necesidad de tener un plan de datos.

No es lo mismo la Banca en Línea que Banca Móvil, en la de Línea necesitas internet, en la Banca Móvil es preciso instalar la aplicación diseñada y creada por el banco para los dispositivos de teléfono, móviles o Tablet. En cuanto a las ventajas de la Banca Móvil destacan:

No genera gastos de minutos ni mensajes del teléfono celular. No requiere conexión a Internet, por lo tanto, no tiene coste por transferencia de datos. Disponibilidad 24 horas, los siete días de la semana. Operaciones realizadas con altos niveles de seguridad. Cobertura internacional a través de roaming. Ofrece diferentes servicios: consultar saldos, pagar tarjeta de crédito, facturas, etc. Recargar su celular prepago. Mayor agilidad en los trámites, reducción de costes transaccionales y seguridad. Brinda una mayor flexibilidad y no requiere de acceso a un computador ni a internet para poder realizar las transacciones. Democratización servicios y productos financieros, las poblaciones asentadas en zonas rurales pueden acceder a servicios transaccionales cómodos y de fácil uso.

Los usuarios buscan en las aplicaciones bancarias comodidad, simplicidad y seguridad para gestionar su dinero. Si antes, la cercanía, experiencia o atención eran prioridades a la hora de elegir un banco, hoy destaca la facilidad de utilizar la aplicación móvil. Cuanto más intuitiva sea la aplicación móvil, mayor será su capacidad para atraer y retener a los clientes a través diferentes servicios y productos, personalización y, siempre garantizando la seguridad de las operaciones, de la aplicación y la protección de los datos.

Desde el punto de vista de las entidades financieras, la Banca Móvil reduce el coste de manipulación de transacciones reduciendo la necesidad que los clientes visiten la entidad financiera para realizar transacciones que no requieran retirar efectivo o depositar. Las transacciones se han multiplicado exponencialmente, cada vez son más rápidas, apenas duran unos segundos, tiempo suficiente para aprobar y certificar la misma. Con el análisis y cifrado de los datos se garantiza una transacción y protocolos para la transmisión segura.

El análisis de los datos transaccionales constituye una oportunidad de optimización de los servicios del sector financiero para conocer con antelación las tendencias y patrones de comportamientos, garantizar la seguridad y verificar o controlar las transacciones. Según, Antonio García Rouco, director general de GDS Modellica este análisis "reporta numerosos beneficios, entre ellos conocer el historial de los datos almacenados; la posibilidad de añadir más información sin poner en riesgo los datos. Los datos están organizados y estructurados para consultarlos y examinarlos en función de las necesidades, reduciéndose así los riesgos de pérdida o de manipulación". Subraya García Rouco "un buen análisis permite obtener información histórica para realizar posteriores análisis posteriores y también para conocer en tiempo real los datos actuales".

Por último, García Rouco señala: "disponer de una plataforma de análisis, favorece una estrecha conexión y colaboración entre los socios financieros; una reducción del riesgo al tener una visión integral del mismo; mayor conocimiento de la situación actual y, por tanto, pronósticos financieros más sólidos. Las empresas, organismos o entidades financieras recurren a empresas especializadas, como la nuestra, para garantizar la seguridad de las transacciones y hacer frente a posibles amenazas y riesgos".

GDS MODELLICA

GDS Modellica es una empresa que provee de tecnología - analítica y de gestión de decisiones, así como consultoría especializada en los procesos de riesgo de crédito. La compañía ayuda las organizaciones a potenciar el proceso de toma de decisiones interconectadas en cada etapa del ciclo de vida del cliente generando relaciones rentables con los clientes gracias a su conocimiento, tecnología y mejores prácticas de la industria. GDS Modellica lleva más de 16 años colaborando con éxito para cientos de instituciones financieras, minoristas, aseguradoras y diversos sectores en más de 36 países. https://www.gdsmodellica.com.