El nuevo cortometraje de Madman Creative se estrenará en Barcelona Emprendedores de Hoy

martes, 27 de septiembre de 2022, 12:37 h (CET)

La emergente productora audiovisual Madman Creative Lab ya tiene fecha y hora para la proyección su nuevo cortometraje de ficción Melody of a Sorrow Heart, en la ciudad de Barcelona, este 6 de octubre a las 22 horas. Los críticos la describen como una historia cautivadora, emocional y humana que refleja las profundidades del ser humano cuando este se encuentra en un espacio emocional desconocido como el del duelo. El tráiler oficial ya está disponible.

«La creatividad y la disrupción visual pueden inspirar al mundo, transformarlo de maneras inimaginables y darle luz a movimientos culturales que finalmente han encontrado su voz. Algunos verán esto como una locura, pero para nosotros, en el caos visual es donde se encuentra la belleza y la esencia de todo lo que nos rodea». Estas son palabras del neoyorkino director y fundador de Madman, Alexander García Mallarini. Cuenta también que «Melody nació de una experiencia personal dolorosa, pero también fue un ejercicio donde tuvimos que buscar dentro del alma humana y aceptar que ese dolor y pérdida son partes de esta gran aventura que llamamos la vida».

Un equipo y elenco que buscan cautivar al público catalán El director de la pieza es el mismo fundador de Madman, Alexander García Mallarini. Tras una considerable trayectoria en la dirección de arte en varias agencias de publicidad en la ciudad de Nueva York, Alexander decidió dedicarse enteramente a su pasión por el cine, y es así que ha dirigido obras exitosas como A Travelers Guide to Happiness (2021), la cual fue nominada a 12 festivales de cine a nivel mundial. Del nuevo cortometraje, enfatiza que la audiencia podrá conectar con la historia de muchas maneras, pero que será una experiencia única para cada uno.

El elenco artístico no deja indiferente por sus distintas trayectorias profesionales. La actriz principal, Ameera Najwa Mills, es nacida y criada en Sudáfrica y sus estudios se han centrado en la interpretación, la danza y el arte. Diana Boné y Sandra Cruz Bardina, las actrices secundarias, son ambas catalanas y con unas trayectorias también enfocadas en la interpretación, la primera más enfocada en el canto y la segunda en la danza. La manera de conectar con los personajes y la gran química que hay entre ellas es capaz de traspasar la pantalla.

El equipo técnico del proyecto está formado por talentos emergentes como Sara Fargas, en la Dirección de Fotografía, Victor M. Fernández, en el diseño de sonido, José Molina, en la composición musical y, finalmente, la colorista catalana ya afianzada en la industria Lara Vilanova, nominada en el festival de cine Fenix y Camerimage (Golden frog).

La premier oficial El evento en el que se proyectará en primicia el cortometraje tendrá lugar el jueves 6 de octubre a las 22 horas en la sala de los Eventos Culturales Palau Dalmases (Carrer dels Banys Vells, 13). El evento será gratuito, pero, para asistir, es imprescindible registrarse a través de la página web de Madman. Esta premier será un eventoúnico en el que, además, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer y conversar con el director y el equipo técnico de Madman en un coloquio posterior a la proyección.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.