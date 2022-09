Samuel Naveira será ponente en San Sebastián Gastronomika

Para la mayoría de los chefs del mundo, subirse al escenario de San Sebastián Gastronomika es un sueño, no en vano está considerado uno de los congresos de cocina profesional más respetados por su contenido y veteranía. Por él, han pasado los más grandes cocineros de todos los tiempos y allí se fraguó la revolución de la nueva cocina vasca.

Este año, el cocinero Samuel Naveira tendrá ese honor, representando a la cocina berciana y a la provincia de León por extensión, será recibido por los más grandes cocineros vascos en el Kursaal de San Sebastián. Samuel consiguió en 2020 la primera Estrella MICHELIN para Ponferrada en su restaurante MU.NA.

Este año, el congreso de congresos abrirá sus puertas el día 2 de octubre hasta el día 5 incluido, cuatro días de cocina en estado puro con ponencias, talleres, concursos y exhibiciones que serán contempladas por profesionales del sector y periodistas llegados de todos los continentes. El martes 4 de octubre a las 10.35 h, Samuel subirá al escenario principal de San Sebastián Gastronomika para hablar de su cocina de entorno, una cocina que engloba todo aquello que le rodea, pero eso no quiere decir que no se nutra de otras culturas gastronómicas, ni que no utilice productos excepcionales procedan de donde procedan, es el caso de la lubina Aquanaria nacida en el Atlántico y que será el producto base de su ponencia, enmarcada en una evidente filosofía de sostenibilidad que Naveira quiere dejar clara en su mensaje: “Nuestros mares y océanos no pueden seguir soportando la presión de capturas que el ser humano ejerce sobre ellos, la acuicultura es el camino hacia la necesaria sostenibilidad. Esta lubina es el cerdo ibérico de nuestros mares, hay algo que siempre cuento a todos los que nos visitan, si hemos sido capaces de dominar la agricultura y la ganadería con una calidad de producto excepcional seremos capaces de hacer lo mismo en el mar”.

En las cocinas del escenario de SSG, Naveira elaborará platos enmarcados en tres entornos que tienen mucha importancia en su cocina: huerta, bosque y mar.

Seis propuestas nacidas de ese entorno que es El Bierzo en las que el cocinero demostrará cómo el aprovechamiento total, con desperdicio cero, es posible con un pescado de estas características, llevando todas sus partes a la creación de auténticos platos de alta gastronomía.

Samuel Naveira, con esta ponencia, pone de nuevo de relieve la imprescindible labor que algunos cocineros como él están desarrollando para la conservación del planeta, con la divulgación de mensajes que calan en la población.