La DGT cambia la forma de notificar las multas ¿Qué hay que hacer para enterarse de las sanciones?

A partir de este 1 de noviembre, la Dirección General de Tránsito (DGT) cambiará radicalmente la forma de notificar las multas para las personas jurídicas. Por ello, las empresas deberán darse de alta en la plataforma de la dirección Electrónica Vial (DEV), que es un buzón online de notificaciones.

A partir de esa fecha, la DEV sustituirá a las notificaciones físicas que enviaba el organismo oficial por la vía postal. Sin embargo, expertos como los del Grupo Gestoría Pastor advierten que hay que ser cautos con este cambio y buscar asesoría profesional. La idea es evitar situaciones de impago.

Informarse de todos los cambios El Grupo Gestoría Pastor es un grupo de profesionales dedicados a la asesoría de particulares y empresas en diversos temas.

Es un equipo que opera desde Valencia y se mantiene actualizado con los cambios en todo tipo de tramitaciones. Aseguran que el objetivo de su asesoría es facilitar a sus clientes los procesos para que siempre estén al día con el cumplimiento de normas, por lo que instan a las empresas a ser muy cuidadosas con esta modificación en la forma de notificar multas por parte de la DGT.

Indicaron que, a partir de noviembre, las empresas que no se hayan dado de alta en la DEV serán inscritas automáticamente por el sistema. Así, este buzón electrónico será la única vía por la cual recibirán las notificaciones de multas. El sistema otorga 10 días para descargar la notificación. Pasado ese lapso, comienza a transcurrir el plazo para pagarla o presentar alguna alegación

El problema que se puede generar para las empresas Los expertos del GP aseveran que el problema puede surgir cuando el responsable de contestar estas notificaciones no revisa a tiempo el buzón. Aunque las multas no se descarguen, los plazos siguen corriendo igual. Si no se responde, la empresa sancionada puede caer en impagos involuntarios que le acarrearán gastos mayores.

Advierten que después de los 10 días naturales, la multa no podrá ser descargada. El sistema considerará la misma como recibida y aceptada por la empresa sancionada. Si no se contesta la multa y tampoco se paga, la sanción por incumplimiento puede llegar al triple del valor inicial. Por ello, desde GP aconsejan incluirse en este nuevo registro oficial.

Para darse de alta en la DEV, las empresas deben ingresar a la plataforma y llenar el registro con su DNI electrónico. Deberán tener a disposición del sistema una dirección de correo electrónico y un número de móvil. Esta operación se puede hacer en cualquier momento. El GP dice que la medida solo afectará a las compañías que tengan coches asignados bajo su nombre, como suele ser el caso de las firmas que rentan vehículos.