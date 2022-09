Llega a Madrid el mayor evento sobre APIs: APIAddictsDays22 Comunicae

martes, 27 de septiembre de 2022, 10:42 h (CET) Llega a La Nave de Madrid un nuevo evento tecnológico que ha roto esquemas en todas sus ediciones. Con más de 20 expertos internacionales en materia de seguridad, arquitectura, modelos de negocio, testing y mucho más, APIAddictsDays22 trae las últimas novedades del sector en una jornada llena de aprendizaje, debates y oportunidades de networking La transformación digital es parte del presente, y las APIs son una de sus claves, constituyen el 80% de las peticiones en Internet y más del 90% de las empresas las utilizan en 2022. Pero, ¿se está a la última en lo que respecta a las APIs?

La fundación APIAddicts lleva más de 10 años organizando cursos y eventos accesibles para los amantes de las APIs y aquellos que quieren embarcarse en este mundo. Su gran evento, APIAddictsDays22, se renueva para una 5ª edición que, por primera vez desde el inicio de la pandemia, vuelve de forma presencial a La Nave de Madrid, además de en streaming para el público de España y América Latina.

Con un alcance global, año tras año el evento ha conectado a profesionales de TI de todo el mundo, empresas líderes y API Evangelists en un encuentro enriquecido con lo último en innovación tecnológica, que ha fomentado la creación de alianzas estratégicas y las oportunidades de aprendizaje de la mano de otros expertos.

La nueva edición del evento asegura los ponentes internacionales más destacados, charlas nunca antes vistas, experiencias hands-on y mucho más. Echándole un vistazo a su agenda…

Agenda del evento

Para su 5ª edición, APIAddictsDays contará con más de 20 expertos en APIs de empresas líderes (Google Cloud, Microsoft, Spotify, Kong, CloudAPPi, Inditex, y muchas más) que protagonizarán una jornada de conferencias, workshops y oportunidades de networking. No faltarán temas de lo más novedosos, como los nuevos modelos de negocio basados en APIs, el proceso para alcanzar arquitecturas híbridas, vulnerabilidades de API Security o metodologías actuales como API First.

El evento contará con 3 tracks:

Track Principal: Dedicado a charlas 100% presenciales de API Management, seguridad de las APIs, arquitectura, testing y modelos de negocio. Track Híbrido: Incluyecharlas tanto presenciales como online, y está orientado al panorama de España y Latam, con temas como las APIs como producto, la nueva tendencia de OpenBanking o la metodología Agile, así como casos de éxito de empresas líderes en América Latina como Bancolombia, entre otras. Track Workshops: Con una duración más extensa, el evento destinará una sala a talleres exclusivos en directo liderados por expertos, orientados a API First, testing con AI, diseño de producto, y mucho más.

Si se quiere saber más, se puede ver toda la información sobre los ponentes, los tracks, los talleres y consultar la agenda completa en su página web.

Y como guinda del pastel, la fundación realizará un sorteo con premios exclusivos para los asistentes. Un curso con certificación de API Owner, que une los conocimientos técnicos de las APIs con la visión de negocio requerida por las empresas, es sólo uno de los premios que esperan. Por supuesto, como es costumbre en APIAddicts, nadie se irá sin su Kit APIAddicto. Una bolsa con regalos perfectos para un auténtico amante de las APIs.

Empresas participantes y primeros confirmados

En esta edición, APIAddictsDays cuenta con el apoyo de grandes empresas patrocinadoras: CloudAPPi, Axway, Google Cloud, Mulesoft, Twilio, IBM, OpenFinance, Kong, RuralHack, OpenExpo, Ninja Talent, RSI y Wolters Kluwe, así como el de las comunidades tecnológicas que colaboran con la fundación.

En la lista de invitados de honor, APIAddictsDays22 incluye a los API Evangelists que presentarán el evento: Omar del Valle (CTO en Finect), Marco Antonio Sanz (CEO/CTO en CloudAPPi), Benjamín Granados (API & Community Strategy en Twilio), Sergio Acebes (Lean & Agile Lead API Evangelist en CaixaBank) y Rafael Granados (API Product Manager en Inditex).

Y desde luego los primeros ponentes confirmados prometen dejar con la boca abierta: Carlos Mendible de Microsoft, Luis Cuellar de Google, Andrés Gómez de Mulesoft, Jesús Saenz de IBM, Álvaro Navarro de Spotify o Sergio Hernández de Nationale Nederlanden.

Ver toda la agenda.

Horario y plazas disponibles

APIAddictsDays22 tendrá lugar el jueves 6 de octubre de 09:00 a 19:00h CEST, y se esté en Madrid o no, se debe marcar la fecha en el calendario.

Animan a asistir a la quinta edición del evento más importante de APIs en español para no perderse las últimas tendencias a nivel tecnológico y de negocio.

Las entradas son limitadas y ya están disponibles. Vivir la experiencia presencial u online aquí. "Nosotros no nos lo perderemos".

