El auge del mercado de oficinas de farmacias, por Urbagesa Farmacias

martes, 27 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

El sector farmacéutico en España ha experimentado cambios positivos con la llegada de la pandemia por el covid-19.

Según estudios, el auge del mercado de oficinas de farmacias aumentó un 13 2 % en valores y un 12,2 % en unidades durante el penúltimo mes del año 2021, posicionándose como uno de los sectores mejor valorados por los consumidores en el país.

A la par de este crecimiento, también ha aumentado el interés del sector inversor para cubrir la demanda, a través de la adquisición de medicamentos y productos sanitarios en distintas localidades de España.

En este contexto, Urbagesa Farmacias es una empresa especializada en el asesoramiento, tramitación e intermediación en los procesos de compraventa de oficinas de farmacia, gestionando todos los trámites necesarios con la mayor confidencialidad para garantizar la plena satisfacción del cliente.

Oficinas de farmacias retoman su auge Hasta el año 2020, el sector de farmacia registró una caída anual en ventas del 2,7 % de valores, según datos de la IQVIA. Debido a la concienciación de los ciudadanos de prevenir y reforzar su salud para evitar los efectos del Coronavirus, se abrió una nueva oportunidad en el sector. Incluso el Observatorio del Medicamento ha constatado que las personas muestran mayor interés por cuidar su salud adquiriendo productos de farmacia.

La venta de test de antígenos, medicamentos antivirales, así como productos de higiene como geles antibacterianos y mascarillas se sitúan entre los más vendidos. Por debajo, se encuentran los fármacos para el alivio del dolor, seguido de productos para la tos y el resfriado. En la lista, también se encuentra el consumo de vitaminas y suplementos, productos para el aumento de las defensas o el cuidado de las articulaciones.

Asimismo, los OTC (Over The Counter), conocido como productos sin receta médica, han registrado una importante alza en ventas que, de acuerdo a las estimaciones, se calcula que podría alcanzar más de 234 mil millones de dólares en 2028 a nivel mundial.

La farmacia física como principal canal de venta A pesar de que la digitalización ha impactado al sector farmacéutico a través de las múltiples ventajas que proporciona, de acuerdo a diversos estudios, las tiendas físicas de farmacia continúan estando en la preferencia de los consumidores. El hecho de recibir recomendaciones de los profesionales, sean médicos o farmacéuticos, a la hora de necesitar un producto, le ha dado mucho valor a este tipo de canal de venta.

No obstante, en cualquiera de sus formas, tanto física como online, la farmacia se ha convertido en un modelo de negocio rentable que está recibiendo buenos ojos por parte de los inversores.

En el momento de decidir adquirir una farmacia, contar con servicios como Urbagesa Farmacias es una gran opción. Esta cuenta con un equipo de profesionales cualificados que asesoran y acompañan a sus clientes en la compraventa de su farmacia, velando por su seguridad jurídica y sus intereses económicos.

El auge del mercado de oficinas de farmacias tiene un factor esencial en la sociedad, ya que garantizar una mejor salud para los habitantes y la conformación de farmacias es fundamental.



