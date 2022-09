La visión 360º del asesor financiero Alejandro Veguería Emprendedores de Hoy

Las finanzas son un tema complejo para aquellas personas que invierten o buscan comenzar a hacerlo, ya que administrarlas de forma correcta por cuenta propia requiere conocimientos, tiempo y dedicación, entre otras cosas.

Por tal razón, contar con la ayuda de un asesor financiero puede ser una buena alternativa para contar con las herramientas necesarias para invertir. En este aspecto, Alejandro Vegueria, asesor financiero en Barcelona, aunque también asesora a clientes en todo el territorio español, ofrece un trato personalizado y cercano para ayudar a personas y familias a conseguir sus objetivos financieros y llevar su patrimonio al siguiente nivel.

Una estrategia 360º en asesoría financiera En lo que respecta a las finanzas, además de maximizar las ganancias, resulta fundamental mantener lo ganado y así aumentar gradualmente el patrimonio. En este aspecto, Alejando Veguería no solo colabora con las finanzas personales de sus clientes, sino que los acompaña en la implementación de un plan que, basado en su situación financiera actual, les permita tomar decisiones tendientes a invertir el patrimonio de la mejor manera posible. Así, este profesional brinda asesoramiento financiero independiente mediante una estrategia de estructuración de activos que permitirá controlar el riesgo y generar riqueza a largo plazo.

A su vez, a través de su ayuda, los clientes podrán acceder a vehículos de inversión de gestoras nacionales e internacionales para gestionar su patrimonio financiero y no tener que preocuparse por cuánto dinero cobrarán en el momento de jubilarse. Por otra parte, Alejandro Veguería se ocupa de buscar la mejor opción a la hora de financiar la compra de una vivienda sin descapitalizarse.

¿Por qué asesorarse con Alejandro Veguería? Según Alejandro Veguería, las claves para gestionar el patrimonio de manera eficiente es tener bien marcada una estrategia de inversión, dicha estrategia consiste en una buena estructuración del patrimonio para aprovechar las oportunidades que brinda el mercado, así como conseguir un precio medio de compra bueno mediante el posicionamiento en el mercado de manera correcta. “La estrategia de entrada, mantenimiento y consolidación de beneficios, junto con una cartera diversificada, son la clave del éxito.”

Al mismo tiempo, al no tener objetivos comerciales, garantiza un servicio honesto, independiente y sin conflictos de interés, con reuniones trimestrales que tienen como fin evaluar los objetivos trazados en el plan de inversión. De este modo, es posible añadir valor a cada etapa del ciclo financiero, comenzando por la liquidez, la compra de una vivienda y terminando en la jubilación.

Por tanto, a través de la asesoría financiera de Alejandro Veguería, los clientes podrán contar con un servicio de confianza, mediante un trato personalizado y exclusivo para optimizar su gestión patrimonial.



