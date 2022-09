Avance temporada 22-23 en la colección de zapatos de invierno de Audley Emprendedores de Hoy

martes, 27 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Con los adelantos que han hecho públicos algunas de las principales marcas, las tendencias de calzado otoñal e invernal para la próxima temporada ya se pueden entrever.

En este sentido, la colección 2022-2023 de Audley confirma que tanto los zapatos en piel como los botines de mujer con tacones medios o bajos van a marcar los looks cuando comience a bajar la temperatura.

En líneas generales, es muy importante que los zapatos de invierno sean de calidad, durables, de buen diseño y cómodos. Actualmente, Audley ofrece una variedad de modelos que cumple con todas estas necesidades, ya que logran conjugar el buen gusto con la comodidad.

Botines, la última tendencia de la moda para otoño invierno Una de las principales cualidades de los botines es la versatilidad. Este tipo de zapatos de invierno puede combinarse con una gran variedad de pantalones y otras prendas, tanto formales como informales. En cualquier caso, aportan elegancia y un toque distinguido al look otoñal o invernal.

En la nueva colección que ha adelantado Audley es posible encontrar una gran variedad de modelos de botines. Por ejemplo, el botín en piel Gioia tiene un diseño clásico donde prima el negro. Ahora bien, el tacón bajo en amarillo aporta un toque de color llamativo y singular.

Para las mujeres que buscan distinción, pero también sobriedad hay modelos como Gretel, Gunilla y Glenda. Los tres son en piel negra, aunque con diferentes texturas, y con tacones medios. Estos zapatos son una nueva versión de distintos diseños clásicos que lucen modernos y sofisticados.

La colección de Audley también incluye variantes con estampados animal print, como los modelos Genara y Glynis, a esta altura un clásico que se ha incorporado definitivamente en el vestuario urbano.

Otro de los botines que destaca es el modelo Gaelia, con plataformas e ideales para un outfit de altura. Este calzado se adapta tanto al día a día como a un look de noche.

Audley fabrica zapatos de invierno sostenibles Esta empresa fomenta la idea de consumo responsable para conservar los recursos naturales. En este sentido, los zapatos de Audley son productos durables de alta calidad, que gozan de una extensa vida útil.

Además, el proceso de fabricación de esta marca es artesanal y está en línea con el concepto de moda sostenible, que se aleja del fast fashion y la cultura de “usar y tirar”. Audley apuesta por la transparencia, la eficiencia y la innovación en el desarrollo de cada uno de sus zapatos.

En la nueva colección de zapatos de invierno de Audley es posible encontrar una gran variedad de modelos de alta calidad, durables, cómodos y elegantes, que son fabricados siguiendo un proceso eficiente.



