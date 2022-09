Las fundaciones también pueden beneficiarse de los servicios interim que ofrece Manager in Motion Emprendedores de Hoy

martes, 27 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Al igual que las empresas, las fundaciones también necesitan saber si se está cumpliendo con sus objetivos; en el caso de las organizaciones sin ánimo de lucro, si están cumpliendo con sus objetivos sociales.

No obstante, un informe publicado este año por Esade Center for Social Impact (ECSI) y la fundación bancaria BBK revela cifras interesantes en este aspecto. El estudio indica que el 74 % de estas organizaciones tiene serias dificultades para elaborar estrategias eficientes para la recogida y la validación de datos.

La necesidad imperativa de transparencia La firma de dirección interina (Interim Management) Manager in Motion explica que los problemas con la validación de datos de algunas fundaciones afecta su funcionamiento. Por un lado, les impide conocer y medir el impacto de su trabajo y saber qué acciones están rindiendo frutos y resta transparencia a su gestión frente a la colectividad.

La falta de transparencia sobre su desempeño resta capacidad para conseguir apoyos gubernamentales, privados e incluso de la colectividad. En casos extremos, puede propiciar acciones legales en su contra que causarán daños importantes a su imagen y la de sus miembros.

Por estas razones, la medición del impacto para poder mejorar es una necesidad crítica de las fundaciones y es un elemento fundamental para la gestión eficiente. Debido a ello, es importante crear mecanismos estructurales dentro de la organización que permitan la captación y la gestión efectiva de los datos.

Manager in Motion y sus servicios para fundaciones Las fundaciones generalmente están conformadas por personas con ganas de dejar una huella positiva en la sociedad. Sin embargo, en la actualidad no basta con querer hacer el bien, hay que demostrarlo con hechos. Sobre todo, si eso implica el uso de fondos provenientes de colaboraciones de terceros.

Es en ese punto donde la figura del directivo interino que prestan empresas como Manager in Motion pasa a ser crucial. Un experto en liderazgo de equipo y gestión del cambio se traslada hasta la fundación y junto a los miembros de la organización evalúa las dificultades e identificar las causas raíz de los problemas de funcionamiento. A partir de allí, se diseña la hoja de ruta para implementar soluciones pragmáticas y para ayudar al equipo directivo de la fundación a superar los obstáculos con un enfoque objetivo para que la gestión sea más transparente y eficiente.

Manager in Motion asegura que cuenta con gerentes profesionales que trabajan con la filosofía ‘agile’ que implica conseguir resultados en el menor tiempo posible. Con ese enfoque, las fundaciones pueden responder a los desafíos actuales, mejorar su impacto y garantizar su sostenibilidad.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.