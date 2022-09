Café natural, torrefacto o mezcla, ¿cuál escoger? Orisens tiene la respuesta Emprendedores de Hoy

08:00 h (CET)

La ingesta de café, sobre todo en el desayuno, es muy habitual para muchas personas.

Se trata de una acción que no solo se lleva a cabo por el propio placer del consumo, sino también por sus propiedades.

En el mercado es posible encontrar distintos tipos de este producto, según cómo se hayan tostado los granos. Estos son café natural, torrefacto o mezcla. Las diferencias entre estos se pueden observar en el sabor y el aroma, entre otras características.

En la actualidad, hay muchas empresas que comercializan café en sus diferentes versiones. Entre ellas, destaca Orisens, una firma que ofrece café únicamente tostado de manera natural y desarrolla producciones pequeñas según la demanda, con el objetivo de optimizar la frescura y garantizar la calidad en cada envase.

Las diferencias entre natural, torrefacto y mezcla En el método de tueste torrefacto se añade azúcar al café, que se carameliza hasta quemarse, creando una capa que envuelve cada grano. El café resultante es más amargo, oscuro, y con fuerte sabor.

El método de tueste natural, en cambio, no emplea ningún aditivo en el proceso, únicamente café, tostado a altas temperaturas.

El café comercializado como «mezcla» incluye una parte de café natural junto con otra de café torrefacto.

Beneficios del café tostado de forma natural El tueste natural contiene ciertas características que provocan que empresas como Orisens lo prefieran para sus clientes. Principalmente, la posibilidad de poder apreciar las propiedades organolépticas y los matices de cada café.

Con relación al cuidado de la salud, esta variante es la recomendada, especialmente para personas que padecen diabetes. Al no tener ningún tipo de aditivo, el café mantiene sus propiedades y es posible disfrutar de él sin que genere complicaciones en el futuro. En contrapartida, el café torrefacto no se recomienda en estos casos, ya que para el tueste se utiliza una gran cantidad de azúcar.

Según expertos en nutrición, el café natural resulta más saludable que los otros, ya que no está manipulado y se consume sin que pierda ninguna propiedad en el mecanismo de tueste.

Orisens ofrece una gran variedad de productos Con más de 5 años en el negocio y una marcada presencia en el mercado local, Orisens sostiene la idea de comercializar un café de tueste 100 % natural, único, con un sabor distintivo y equilibrado.

La firma se encarga de realizar una cuidadosa selección del café de origen. En su tienda online, se puede acceder a productos provenientes de distintas partes del mundo, como Colombia, Kenia, Brasil, Guatemala e Indonesia, entre otras.

También se ofrecen distintas presentaciones en granos, molidos y cápsulas, en formatos individuales o packs de degustación.

Un valor agregado de la empresa es el servicio de envío, ya que este se realiza de manera gratuita para compras superiores a los 20 euros y se lleva a cabo entre 24 y 48 horas.



