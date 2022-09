28 de septiembre en La Fábrica de Madrid, Rolando Peña presenta su libro ‘Bienvenido a mi mundo del arte’ Emprendedores de Hoy

lunes, 26 de septiembre de 2022, 17:49 h (CET)

Rolando Peña es uno de los artistas latinoamericanos más destacados de los siglos XX y XXI y el miércoles 28 de septiembre presentará su libro Bienvenido a mi mundo del arte en el centro cultural La Fábrica, ubicado en pleno barrio de Las Letras de Madrid, a las 19:00 horas.

En el evento participarán el filósofo y crítico de arte Fernando Castro Flores; la directora de la fundación americana Arts Connections, Andreina Fuentes Angarita, también empresaria y coleccionista; y el profesor de New Media Art, creador y director del Media Art Museum and Research, José Ramon Alcalá Mellado, además Catedrático de la Universidad de Castilla -La Mancha, y de la Universidad Politécnica de Valencia.

Rolando Peña es conocido en el mundo artístico como “El Príncipe Negro” y sus obras más simbólicas son parte de la Fuentes Angarita Collection. Es un artista venezolano, pionero del arte multimedia en América Latina y un personaje de relevancia de la escena del arte latinoamericano en Nueva York en los años 60 y 70, donde creó la Foundation for the Totality junto a Juan Downey, Waldo Balart y otros artistas. Su arte se ha paseado, a lo largo de seis décadas, por diversas técnicas, estilos y propuestas que van desde la danza, performances, la actuación, los happenings, fotomatones, instalaciones, grabados, cine, vídeo, multimedia y todo tipo de tecnología aplicable a la imagen.

“Bienvenido a mi mundo del arte” es un libro que reconcilia las obras, apuntes críticos e ideas que han llevado a este maestro a formar parte de importantes colecciones alrededor del mundo y ganar merecidos reconocimientos como el de la Fundación Guggenheim y el de la International Asociación de Críticos de Arte (AICA).

El libro, que en sí mismo es una obra de arte y diseño sobresaliente, transporta a los usuarios a través de «los maravillosos años sesenta» cuando formó parte del movimiento de vanguardia sin precedentes en Nueva York y colaboró ​​​​con figuras como Andy Warhol. Su legado en el arte: convertir la vida en una poesía del infinito y expandir la imaginación humana desde lo más íntimo del amor hasta los confines del Universo.

La Fuentes Angarita Collection resguarda más de 1.500 obras de más de 150 artistas con un perfil político y de género. Es un registro documental, propiedad de Andreina Fuentes Angarita, que promueve artistas emergentes y artistas establecidos que activaron mecanismos alternativos para salir de la crisis de Venezuela a través del uso de sus procesos creativos. Para más información sobre las obras de Rolando Peña que son parte de la colección, se puede visitar la página web de Fuentes Angarita Collection.



