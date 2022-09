Fundación United Way España pone en marcha una serie de iniciativas para combatir la exclusión social de las personas refugiadas de Ucrania

Fundación United Way España ha puesto en marcha el programa United for Ukraine cuyo objetivo es combatir la exclusión social de las personas refugiadas de Ucrania que, huyendo de la guerra en su país, han llegado a España, facilitando su integración social y laboral, así como sensibilizando a la ciudadanía sobre la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda de las personas refugiadas El proyecto se financiará gracias a los fondos adjudicados por United Way Worldwide a su filial en España dentro de su iniciativa global United for Ukraine y que, se añade a otras específicas como Unimos Fuerzas por Ucrania lanzada en primavera de este año para apoyar a las sedes de United Way en Hungría y Rumanía, países fronterizos con Ucrania.

Para su desarrollo, el proyecto contará con la colaboración de CONVIVE Fundación Cepaim, Cruz Roja, e YMCA, tres de las entidades más importantes en España en el apoyo a las personas refugiadas.

La iniciativa, que tendrá seis meses de duración, contempla dos acciones coordinadas: un programa de apoyo multidisciplinar a la integración social, en el que se les ayudará con el aprendizaje del idioma y la cultura local y se les dará apoyo psicosocial y orientación laboral, y una campaña de vivienda dirigida a sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de acceso de las personas refugiadas a una vivienda, con el objetivo de que logren una independencia y valerse por sí mismas lo antes posible.

Un cambio impulsado por United Way España

Con esta iniciativa, Fundación United Way España pone en marcha un programa para dar apoyo a las personas refugiadas con una serie de actividades de apoyo a la integración en distintas áreas (idioma, empleabilidad, salud mental, apoyo a la infancia, acceso a la vivienda, etc)

United for Ukraine es el resultado de un diseño conjunto y colaborativo liderado por Fundación United Way España junto a las entidades sociales seleccionadas. La campaña pone de relieve la penetración de United Way en España tras 5 años de andadura, estableciendo alianzas fluidas con entidades sociales como CONVIVE Fundación Cepaim, Cruz Roja Española, e YMCA. El programa es una demostración evidente del leitmotiv de la organización: Ningún cambio es tan posible como el que se construye uniendo fuerzas.

United for Ukraine pone de manifiesto las ventajas de formar parte de una red mundial consolidada capaz de generar acciones globales sin perder de vista las circunstancias locales de cada comunidad.