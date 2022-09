Joyería Nicols galardonada por MadridJoya 2022 Comunicae

lunes, 26 de septiembre de 2022, 15:22 h (CET) MadridJoya premia a Vicente Nicolás, uno de los joyeros más emblemáticos y sostenibles de España, por sus más de 65 años como joyero artesano MadridJoya 2022, con motivo del 450 aniversario del gremio de joyeros de Madrid, ha querido premiar a Joyería Nicols por su más de un siglo de trayectoria profesional en el sector. Este reconocimiento fue recogido de la mano de Vicente Nicolás, por sus más de 65 años como joyero artesano de reconocido prestigio.



De esta manera, MadridJoya 2022, la feria de referencia nacional de la industria de la joyería, la relojería y la orfebrería organizada por IFEMA, reconoce la labor del gremio de joyeros más longevo. En el acto que fue conducido por Julia González, directora de las ferias de Lifestyle de IFEMA Madrid, Vicente Nicolás aseguró que "el premio es de todos aquellos clientes que han confiado desde hace más décadas en nuestras joyas, en anillos de compromiso y anillos de boda fabricados con nuestras manos en Madrid". Piezas hechas por las mejores manos artesanas y de manera sostenible en España.

Por último, Vicente Nicolás, no quiso dar por finalizada su intervención sin agradecer antes a todas las personas que le han ayudado a mantener la misma ilusión que cuando empezó de

aprendiz a sus 13 años.

La celebración de MadridJoya 2022 supone una oportunidad única para conocer de primera mano las últimas tendencias del mercado nacional e internacional. Esta feria de alto prestigio para el sector ha contado con las colecciones de más de 250 empresas y marcas de 80 países diferentes. Según Vicente Nicolás, este reconocimiento no solo le llena de orgullo, sino que anima a todo su equipo a continuar trabajando para que todas sus piezas de joyería sigan teniendo alma, movimiento, estilo y símbolo de elegancia. Este no es el primer premio que Joyería Nicols recibe a lo largo de su amplia carrera en el sector. Anteriormente, la firma ha sido galardonada con numerosos premios, entre ellos, el Premio Vogue Joyas a la Mejor Colección.



Nicols, dispone de cinco tiendas en la Milla de Oro de Madrid, en las cuales continúa fabricando artículos de joyería, a través de las mismas técnicas que se usaban en la orfebrería desde la

antigüedad. La tercera generación de joyeros Nicols está capitaneada por los hijos de Vicente Nicolás, Cynthia Nicols y Dani Nicols, desde el año 2000. Esta nueva etapa en la trayectoria de

Nicols ha servido para mantener su tradición joyera de más de un siglo, pero con un aire renovado y un espíritu más joven, convirtiendo a su página web www.nicols.es en líder de la industria de la

joyería artesana española, especialmente en anillos de compromiso y alianzas de boda. Sin duda, MadridJoya 2022, durante el mes de septiembre ha situado a Madrid como el foco de

atención del comercio nacional e internacional de la joyería y la moda al que han asistido hasta 43.346 profesionales de todo el mundo.

