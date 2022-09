Iker Casillas: "Tener la información y la formación adecuada y un equipo experto como el de XTB son clave para invertir con éxito" Comunicae

lunes, 26 de septiembre de 2022, 15:23 h (CET) El ex jugador del Real Madrid y capitán de la Selección Española es el nuevo embajador de marca del bróker online. El actual adjunto al director general de la fundación Real Madrid protagonizará, a partir del próximo mes de octubre, el nuevo sport de XTB, una campaña que refleja que la inversión se ha convertido en algo habitual y accesible para todos Iker Casillas, uno de los mejores porteros del mundo de todos los tiempos ha unido sus fuerzas con el bróker online XTB, empresa de la que es nuevo embajador de marca. "En el fútbol, como en las finanzas, tener la información y la formación adecuada, una mentalidad ganadora y un equipo experto son las claves del éxito. Por eso estoy muy orgulloso de unir mi imagen con XTB, una de las principales firmas de inversión en Bolsa del mundo", afirma el ex jugador del Real Madrid y capital de la Selección Española.

Para Iker Casillas, que conoce de primera mano lo que es hacer frente a la presión, a gestionar situaciones difíciles que, tanto en el deporte como en el mundo de la inversión, pueden no salir como a uno le gustaría, aconseja que "las decisiones no deben tomarse en caliente". "Cuando se presenta una situación así hay que ser reflexivo y escuchar a las personas de confianza con la certeza de que siempre van a querer lo mejor para ti. Personas expertas que marcan la diferencia y representan el mejor compañero para tomar tus decisiones. Tal y como tenemos los clientes de XTB", asegura.

El actual adjunto al director general de la fundación Real Madrid protagonizará, a partir del próximo mes de octubre, el nuevo sport de XTB, uno de los brokers online más reconocidos, seguro y competitivo del mundo y que está presente con oficina en España desde 2008, en una campaña que refleja una nueva realidad social: la diversificación y búsqueda de alternativas de inversión se han convertido en algo habitual y accesible para todos aquellos que buscan rendimientos para su dinero y no sólo para inversores experimentados.

"En mi caso personal, comencé a invertir siendo todavía futbolista e invertí en campos más sencillos, haciendo caso a mis personas de confianza. Una vez retirado me he lanzado a proyectos más complicados y novedosos para mí, como por ejemplo SportBoost, la aceleradora del mundo del deporte, a través de la cual ayudamos a que determinadas startups vinculadas al deporte se desarrollen. Siempre defiendo que en España hay mucho talento que merece una oportunidad", asegura el nuevo embajador de XTB.

Para Casillas, valores como trabajo, pasión, constancia y excelencia en todo lo que hace, son necesarios para alcanzar el éxito. Y precisamente eso es lo que ha llevado a XTB a unir fuerzas con Iker Casillas. "XTB se identifica plenamente con él, con alguien que sigue aprendiendo y creciendo profesionalmente. Los mercados financieros han evolucionado vertiginosamente en los últimos años, estando ahora al alcance de todos. Nuestro nuevo embajador es un ejemplo de cómo afrontar también las decisiones de inversión, ya que Iker ha construido su éxito trabajando muy duro en su estrategia y con una fuerte mentalidad ganadora. Esa capacidad de trabajo en equipo, de liderazgo y la profesionalidad en su trabajo, son atributos que compartimos en XTB", explica Alberto Medrán, Director General de XTB España, Portugal y Rumanía.

‘Investing for everyone’

La nueva campaña de XTB refleja una nueva realidad social en la que la diversificación y búsqueda de alternativas de inversión se han convertido en algo habitual y accesible para todos aquellos que buscan rendimientos para su dinero y no sólo para inversores experimentados. Esta unión entre Casillas y XTB, junto al nombramiento de Conor McGregor, famoso deportista de artes marciales mixtas y campeón de la UFC como el embajador de marca a nivel mundial, da comienzo a la nueva campaña global en 13 mercados en la que la fintech promociona su plataforma de inversión xStation, donde los clientes tienen acceso a más de 5.500 activos financieros.

Acerca de XTB

El Grupo XTB es uno de los mayores Brokers de Acciones, ETFs y Derivados (CFDs), del mundo cotizado en Bolsa. El Grupo XTB cuenta con entidades reguladas por las mayores autoridades de supervisión del mundo, como la FCA, CNMV, BaFin, AMF, CySEC o KNF entre otras. Con más de 16 años de experiencia, el Grupo XTB proporciona a los inversores minoristas e institucionales, acceso instantáneo a cientos de mercados globales. XTB es una empresa fintech basada en la confianza, la tecnología y el soporte al Cliente. Desde 2004, el Grupo XTB se ha expandido a 12 mercados en Europa, América Latina y Asia, atrayendo a más de 500.000 Clientes. En 2021, recibió licencias para operar también en los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica. A través de las plataformas propias y multi-premiadas xStation y xStation Mobile (XTB App), ofrece más de 5.500 instrumentos financieros, incluyendo Acciones, ETFs y Derivados (CFDs sobre divisas, índices, materias primas, acciones, ETFs y criptodivisas). A través de X-Open Hub, XTB proporciona la mejor tecnología para instituciones financieras de todo el mundo ofreciendo servicios al Cliente Institucional.

Más información en www.xtb.com/es

