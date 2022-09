Limpieza Pulido, la empresa que tiene la solución a esas llantas imposibles de limpiar

Las llantas de los vehículos están altamente sometidas a una gran cantidad de inclemencias del exterior, suciedad del ambiente, grasa, barro, polvo de las pastillas de freno… Conseguir que esa parte del vehículo esté limpia es casi un imposible para algunos propietarios de coche o talleres de mecánicos. Pero hay una empresa que tiene el elixir de unas llantas perfectas Para mantener un vehículo limpio no solo se necesita limpiar la carrocería y darles un manguerazo a las llantas, es necesario más que un chorro de agua a presión para eliminar toda esa suciedad que, generalmente, suelen ser barro y aceite, es decir, dos elementos muy difíciles de eliminar. Unas llantas impecables ayudan a que el coche luzca mucho más atractivo visualmente, pero no todos los talleres de limpieza lo consiguen siempre al 100%. A la hora de limpiar las llantas de un coche no solo se debe frotar con detergente y un buen cepillo, sino analizar qué tipo de mancha es la que cubre esa parte metálica del vehículo.

Por lo tanto, cuando se tienen localizadas las manchas y de donde provienen estas, será posible pasar a la primera fase del proceso de limpieza: determinar que producto es mejor para eliminar esa suciedad y en eso es experta la empresa Limpiezas Pulido. Esta empresa, que lleva años suministrando productos de limpieza de alta calidad, aconseja que es fundamental utilizar un limpiador desengrasante para eliminar las manchas que se realizan debido a un exceso de grasa que se deposita.

"Para eliminar la grasa de las llantas recomendamos el desengrasante alcalino DECAFORTE de nuestra tienda online, un producto alcalino con la concentración perfecta para no causar daños en los neumáticos o la carrocería. Para utilizarlo podemos tanto aplicarlo de forma directa como diluirlo para una concentración menor. Lo más aconsejable es diluirlo dentro y un aplicador con pulverizador (mitad agua y mitad producto) y pulverizarlo sobre las llantas. Después podemos esperar un minuto y con solo frotar con un trapo eliminaremos las manchas de grasa difíciles. Pero si se nos resisten las manchas, también podemos frotar suavemente con un cepillo" explica Limpieza Pulido.

Limpieza Pulido también recomienda su desengrasante industrial Kenex Plus para zonas más difíciles, cuando la suciedad se ha incrustado de forma que resulta casi imposible de eliminar sin frotar. "En ocasiones resulta más recomendable aplicar un producto un poco más fuerte antes que frotar demasiado la zona. En el caso de las llantas es aconsejable un desengrasante industrial, que resultará poco agresivo con las superficies. En cualquier caso, es fundamental hacer una prueba con cualquier producto antes de aplicarlo a ciertas superficies. Para ello basta solamente con aplicar un poco de producto en una zona poco visible de la superficie de la llanta y ver cómo actúa" aconseja Limpieza Pulido.