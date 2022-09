La señalética, una pieza clave para evitar accidentes en los trabajos industriales, según Suministros Tomás Beltrán Comunicae

lunes, 26 de septiembre de 2022, 13:49 h (CET) La señalización es una medida suplementaria y que no debe sustituir otras medidas, sino acompañar. Es imprescindible utilizar todas las medidas necesarias y, sobre todo, la señalética adecuada para evitar toda clase de accidentes que pueden ocurrir en toda clase de puestos de trabajo industriales. Una empresa de suministros industriales explica cómo deben utilizarse correctamente las señales para evitar estos riesgos La señalética es un elemento que se puede encontrar en la sociedad y en el entorno del ser humano de forma frecuente y abundante, una forma de comunicación no verbal que siempre ha funcionado de forma positiva para enviar diversos mensajes de alta importancia. En el caso de los entornos laborales, la señalética es imprescindible para evitar peligros, reforzar y recordar las normas de comportamiento y las obligaciones que tienen las personas en un determinado entorno. Actualmente cada vez más empresas olvidan la gran importancia y la obligatoriedad de utilizar estos elementos comunicativos poniendo en riesgo a los empleados.

Para comunicar a los empleados el comportamiento correcto en un entorno peligroso, deben utilizarse las señales, pero no todas las empresas conocen la manera correcta de hacerlo. Si bien es cierto que la presencia de señales no elimina un riesgo, sí que es fundamental informar, advertir, prohibir y obligar cuando es necesario. "Para conocer de qué manera debemos señalizar las zonas de peligro de una empresa debemos tener en cuenta los siguientes tipos de señales: azul para obligar a un comportamiento determinado, rojo para prohibir una acción, amarillo para prevenir de un peligro y verde para cualquier tipo de acción positiva. Con tener esto claro ya podemos deducir de forma aproximada qué señales necesitaremos para cada situación" explica Suministros Tomás Beltrán.

En cuanto a las formas, Suministros explica que cuando la señal es un círculo, suelen tratarse de una prohibición, mientras que los triángulos se utilizan para advertir a las personas de un peligro próximo presente. Para informar generalmente se recomiendan las señales cuadradas y rectangulares. Por ejemplo, las señales que obligan a los empleados a utilizar determinados equipos de protección son de color azul y con forma redonda.

Si se desea prohibir una acción es recomendable utilizar la misma señal en forma redonda, pero con un color rojo y un circulo con una banda recta que pase por encima del dibujo que representa una actividad determinada (como si estuviera tachando ese dibujo), como por ejemplo fumar o tocar. Para advertir de un peligro (por ejemplo, el peligro de utilizar un producto o una herramienta), Suministros Tomás Beltrán recomienda utilizar la señal triangular con el fondo amarillo. Si el triángulo lleva debajo un cartel rectangular que describe el peligro, mucho mejor, puesto que la señal será mucho más visible y clara.

