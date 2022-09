Alejandro Gómez Martínez gana la XII Ruta de las Aliagas de Peñalver Comunicae

lunes, 26 de septiembre de 2022, 13:47 h (CET) El vencedor masculino llegó a la meta al filo del mediodía, tras completar la prueba en menos de dos horas. En la categoría femenina, el oro se lo llevó Esther Tabernero Peñalver. 25 de septiembre de 2022. Este domingo, 25 de septiembre, al filo de las 10 de la mañana, más de dos centenares de amantes de la bicicleta de montaña se dieron cita en Peñalver, para participar en una nueva edición –la XII– de la «Ruta de las Aliagas». Se trataba de una iniciativa encuadrada en el IX Circuito MTB de la Diputación Provincial de Guadalajara, como séptima prueba del mismo. El ganador de la carrera ha sido Alejandro Gómez Martínez, quien cruzaba la línea de meta en torno al mediodía. Ha sido capaz de completar el recorrido –que casi alcanzaba la cincuentena de kilómetros– en 1 hora, 56 minutos y 17 segundos, lo que le permitirá conservar el liderato general de la edición 2022 del mencionado Circuito.

La prueba partió y finalizó en el mismo punto –en el entorno de la plaza de España–, recorriendo algunos de los valles, campos y bosques más representativos de La Alcarria. Incluso, los participantes atravesaron algunas localidades cercanas, como Irueste. La ruta despertó el interés de los deportistas, que disfrutaron de una mañana fresca –más que la de días anteriores–, aunque soleada. De hecho, las previsiones meteorológicas hicieron desistir la presencia de algunos ciclistas que venían desde Madrid, ya que a inicios de semana se anunciaban importantes lluvias para el domingo 25 de septiembre. Pero, al final, las precipitaciones no han hecho acto de presencia, por lo que la competición se ha celebrado sin ningún problema.

El número de inscritos se situó entre los 200 y los 220 corredores, aseguraba José Antonio Del Castillo García, secretario del club «Alcarria Racing Bike» y organizador de la «Ruta de las Aliagas». La mayor parte de los bikers se decidieron por la carrera larga. Sin embargo, como en todas las citas del Circuito provincial, y con el fin de fomentar la participación de corredores menos experimentados, se ofreció –también– una opción corta, de menor longitud. "El balance ha sido muy bueno", aunque el propio Del Castillo reconocía que las previsiones meteorológicas no ayudaron a alcanzar las cifras de deportistas de otras ediciones. A pesar de ello, se mostraba muy satisfecho por el resultado. "Sinceramente, las expectativas han sido mejores de lo que pensábamos el pasado lunes", subrayaba.

Y, como curiosidad, uno de los participantes de las categorías infantiles, tras una confusión, realizó la ruta diseñada para los adultos, de mayor longitud. "El dorsal 755 no vio bien el cartel que dividía la ruta corta de la larga, y se aventuró a hacer una alternativa que se definía por ser mucho más exigente", explicaban desde la organización. Pero, al final, ha llegado a la meta y se le ha reconocido este esfuerzo extra con el correspondiente trofeo. "El chaval estaba súper contento", describía José Antonio Del Castillo.

Las palabras de los protagonistas

El vencedor de la categoría «Absoluta», Alejandro Gómez Martínez, se mostraba muy satisfecho con el puesto, y no dudaba en analizar el resultado de la prueba. "Lo más difícil del trayecto ha sido aguantar sin percances los primeros 25 kilómetros, que son llanos y en los que todo el mundo tiene fuerzas, por lo que el grupo rueda muy rápido. Una circunstancia que genera la existencia de mayores peligros que en las «áreas técnicas»", explicaba tras llegar al destino. Además, "el recorrido ha sido muy bonito, lo conocía de otros años y, aunque tiene su dificultad, en ningún momento es peligroso".

Gómez Martínez reconocía que donde mejor trabajó fue en "las subidas largas", a la vez que se mostraba "muy satisfecho" con el resultado obtenido en Peñalver. Sobre todo, tras quedar segundo en la prueba de Torija, disputada el pasado 5 de septiembre de 2022, por detrás del tembleco Fernando Baraza. Una medalla de plata que le impulsó a entrenar duramente, lo que le ha permitido conseguir el primer puesto el domingo 25. "Es un premio al trabajo bien hecho", subrayaba.

La primera clasificada en la categoría «Absoluta» femenina ha sido Esther Tabernero, tras realizar una marca de 2 horas, 34 minutos y cuatro segundos. "Lo más complicado del trayecto han sido los descensos por las sendas. Durante esta carrera hemos pasado por muchos caminos y, en cierta medida, me agobiaba un poco, porque sentía que, si perdía el control de la bicicleta, podía caerme", confesaba tras acabar la prueba sin problemas.

En cualquier caso, Tabernero reconocía que se sentía "más cómoda" en las partes llanas, aunque se mostraba especialmente contenta con el resultado obtenido en Peñalver. Por ello, confirmaba que se animará a participar en las dos pruebas restantes del IX Circuito MTB de la Diputación Provincial de Guadalajara. Las mismas tendrán lugar en Cifuentes –el 16 de octubre– y en Sigüenza, el día 30 del próximo mes. Esta deportista ya había participado en la prueba de Torija del pasado 5 de septiembre, quedando segunda de su promoción.

El vencedor de la categoría masculina de «Veteranos» fue Carmelo Gómez Pastor, procedente de Almazán (Soria). Este deportista de 60 años completó el recorrido en 2 horas, nueve minutos y 50 segundos. "La competición ha estado muy bien y me ha gustado mucho", confirmaba. No en vano, este soriano se encuentra curtido en torneos semejantes, ya que hace apenas dos semanas participaba en el campeonato de España de Mountain Bike –entre otras citas similares–, por lo que ya venía entrenado a Peñalver.

En el otro lado de la balanza, Michael Fernández Antúnez, quien, tras completar el recorrido en 1 hora, 39 minutos y 19 segundos, se subía al podio de los «Cadetes». Reconocía que lo que más le había costado había sido ascender las pendientes, mientras que las bajadas le habían parecido la parte más fácil de la ruta. De hecho, está animado a participar en la siguiente prueba, que tendrá lugar el 16 de octubre en Cifuentes. "Me he sentido muy bien, muy cómodo", confirmaba.

Un evento impulsado gracias a la cooperación conjunta.

La XII «Ruta de las Aliagas» ha sido posible gracias a la organización del club «Alcarria Racing Bike», que se ha encargado de atender todos los detalles concernientes a la prueba. Además, en su trabajo, ha recibido la colaboración del Ayuntamiento de Peñalver, cuya corporación municipal y trabajadores "se han volcado desde el primer momento y nos han puesto todas las facilidades para la realización del evento", confirma José Antonio Del Castillo. También han prestado las instalaciones de la localidad y les han apoyado en asuntos burocráticos, como los relativos a la consecución de los permisos ambientales necesarios para realizar la propuesta.

Un compromiso que también se ha observado por parte de la Diputación Provincial, al incluir la mencionada actividad en el IX Circuito MTB de Guadalajara. "Entramos en el mismo desde el primer día y, hasta la fecha, estamos implicados en el mismo", confirma el secretario de la entidad impulsora. Una colaboración que agradecen los responsables de la prueba deportiva. "El hecho de que la institución provincial se haya involucrado en la propuesta, le da a la misma un marchamo y una categoría inmejorable", confirma el alcalde de Peñalver, José Ángel Parra.

La de este año ha sido la segunda edición de la «Ruta de las Aliagas» que se convocado específicamente en Peñalver. Antes, "se realizaba conjuntamente con Tendilla. Un año se hacía allí y, al siguiente, aquí", confirmaba José Ángel Parra. De hecho, la entidad organizadora del evento –el «Alcarria Racing Bike»– estaba compuesta por miembros de ambas localidades. Sin embargo, desde hace un tiempo, los amantes del deporte ya pueden disfrutar de dos pruebas por separado. En primer lugar, la tendillera –que este año tuvo lugar el 10 de abril– y, el pasado domingo, 25 de septiembre, la de Peñalver.

Además, actividades como ésta suponen un revulsivo turístico para la localidad, ya que atraen a un gran número de visitantes. Durante toda la jornada, "el pueblo ha estado lleno. ¡Ojalá se hicieran pruebas de este tipo todos los meses!", bromeaba el regidor. Entre participantes y acompañantes, se calculó una asistencia de más de 300 personas en este municipio, que cuenta con 151 habitantes empadronados, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin duda, esta localidad alcarreña acogió una fiesta del deporte después de dos años en los que la pandemia de la COVID–19 impidió la celebración del evento. Por ello, corredores, organizadores y colaboradores –como la Diputación o el Ayuntamiento de la localidad– deseaban que la actividad se pudiera volver a programar. Al fin y al cabo, se trata de una nueva forma de conocer el pueblo y la comarca, al tiempo que se practica deporte y se disfruta de la naturaleza.

GALERIA DE LA CARRERA

GALERÍA DEL PODIUM

CLASIFICACIONES AL COMPLETO

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.