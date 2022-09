Redkom: "Hay soluciones tecnológicas que aumentan la productividad de las empresas" Comunicae

lunes, 26 de septiembre de 2022, 13:25 h (CET) Ser un empleado motivado no es un hecho que únicamente está ligado a un sueldo o a la retribución de su empleo, sino también el estado en el que trabajan. Unas instalaciones obsoletas pueden provocar una gran inestabilidad y una producción mermada El mundo está en constante cambio y esto es algo totalmente necesario y positivo. Quedarse estancado significa no mantener el paso a la actualidad y esto es algo muy poco beneficioso para las empresas. Es muy importante adaptarse a los cambios y mejorar los sistemas tecnológicos de la empresa, puesto que de esta manera se pueden obtener resultados mucho mejores en cada sector. Un ejemplo básico de esto es el momento en el que la empresa necesita encontrar un documento clave para llevar a cabo su actividad. Si la búsqueda se realiza en papeles y papeles desordenados, probablemente esto va a llevar tiempo.

Acceder fácilmente a la información es, por lo tanto, el primer consejo que Redkom da a las empresas. Redkom es una corporación cuya actividad es el mantenimiento y la reparación de dispositivos informáticos y es experta en dar las mejores soluciones informáticas para que las empresas lleven a cabo su actividad de forma más productiva y aprovechando el máximo rendimiento de sus dispositivos. "Cuando el empleado trabaja más rápido que el ordenador, entonces hay un problema que no debería ocurrir. El ordenador debe ser lo más veloz posible y no dar problemas al empleado. Es frustrante trabajar con un ordenador lento y que tus empleados pierdan el valioso tiempo de trabajo" explica Redkom.

Ante este problema, Redkom dispone de las herramientas adecuadas para hacer que un ordenador vaya de forma más veloz, ya sea simplemente actualizando los programas adecuados o mediante procesos más complejos y que requieren más experiencia y habilidad. En caso de avería informática, Redkom siempre está disponible para asesorar o asistir a sus clientes de forma telemática y con urgencia o de forma física. La seguridad es otra forma de hacer que un negocio funcione mejor. Es imprescindible proteger los datos de la empresa y contar con un plan de ciberseguridad para hacer frente a cualquier pérdida de información.

Es totalmente comprensible que la pérdida de información podría significar incluso el cierre de la empresa, por lo que, un backup de información es algo necesario en las empresas. Para ello, Redkom aconseja realizar copias de seguridad en la nube, la solución ideal para mantener a los empleados productivos mientras ocurre cualquier incidencia cibernética. "Los programas ERP, de gestión de empresas, son una manera de vincular los proyectos entre sí y crear una sinergia adecuada, teniendo a mano toda la información de los clientes, presupuestos, etc. Nosotros podemos ayudarte a maximizar el rendimiento de tu empresa de esta forma" aconseja Redkom.

