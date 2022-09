La música atrae a Magaluf a más de 120.000 asistentes, cifra récord en los últimos años Comunicae

lunes, 26 de septiembre de 2022, 13:06 h (CET) El Mallorca Live Festival reunió a 72.000 asistentes, a lo que se le une el ciclo de conciertos de julio y agosto y la primera experiencia de Sónar en Mallorca La temporada de conciertos de Magaluf (Calvià, Mallorca) ha conseguido atraer a más de 120.000 visitantes durante los diferentes eventos celebrados este verano, en una apuesta decidida por asociar la música y la cultura con el turismo de calidad. Una cifra récord de asistentes que ya venía creciendo en los últimos años y que se ha consolidado en el año de la vuelta a la normalidad tras la pandemia.

El evento más multitudinario ha sido el Mallorca Live Festival, el festival de música de referencia en Baleares y que este año alcanzó los 72.000 asistentes, la cifra más alta desde sus inicios en 2016. Además, el 90% del público era de origen español, lo cual confirma que este festival es un gran dinamizador para atraer al turismo nacional, uno de los objetivos del actual modelo turístico de Calvià. En sus 3 días de conciertos a finales de junio pasaron por sus escenarios artistas de la talla de Muse, Cristina Aguilera, C. Tangana o Franz Ferdinand, entre otros.

Tras el festival, el mismo escenario del antiguo aquapark acogió el ciclo de conciertos Mallorca Live Summer, que congregó a un total de 40.000 espectadores con Coque Maya, Bunbury, Dani Martín, Jorge Drexler o Lola Índigo entre los principales artistas invitados. Por otro lado, este año se ha celebrado por primera vez ‘Un SónarVillage a S’horabaixa’, una nueva iniciativa de Sónar y Mallorca Live que reunió a más de 5.500 personas en torno a la electrónica internacional en tres fechas diferentes durante el verano.

A este respecto, el director de Turismo de Calvià, Javier Pascuet, ha destacado la importancia de este ciclo de conciertos para la localidad porque "no solo ofrecemos una fantástica alternativa al público de Baleares para quedarse en su tierra, sino que además atraemos un turismo de gran calidad, que siente respeto por Mallorca y por el entorno y que aprovecha la visita al festival o concierto concreto para disfrutar de los muchos atractivos del municipio o de la isla".

La cultura en Magaluf y el FLEM

Tanto el Ajuntament de Calvià como el empresariado del municipio llevan años realizando grandes esfuerzos para la transformación de Magaluf, que forma parte de su término municipal, y el desarrollo de un modelo de turismo más sostenible. En este sentido, la cultura en todas sus vertientes supone una gran herramienta para atraer un turismo de calidad, revitalizar la zona, recibir visitantes fuera de la temporada estival y, además, asociar Magaluf con elementos de cultura y prestigio en nuestra sociedad.

El extenso programa de conciertos puesto en marcha es una herramienta para ello, pero no la única. Desde el pasado año se viene celebrando a principios del otoño el Festival de Literatura Expandida de Magaluf (FLEM), que tiene lugar en el hotel INNSiDE Calvià Beach. Bajo la organización de la librería Rata Corner e INNSiDE by Melià y el apoyo del Ajuntament de Calvià, esta convocatoria busca convertir la cultura en motor de cambio y llevar la literatura más allá de los espacios habituales.

Para la edición de este año, que tendrá lugar entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, están programadas numerosas actividades como charlas, recitales, encuentros, conciertos, intervenciones artísticas o firmas de libros. También contará con la presencia del novelista estadounidense Chuck Palahniuk, autor de El Club de la Lucha, o la escritora neoyorquina Elif Batuman, finalista del premio Pulitzer con su novela La idiota, así como reconocidos autores del panorama cultural español como Marta Sanz, Anna Freixas, Carlos del Amor, Jon Sistiaga, Joan Miquel Oliver o Flavita Banana.

Puedes encontrar toda la información sobre el FLEM y las inscripciones aquí: www.literaturaexpandida.com.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Ofi-Logic, la empresa que tiene la solución a los problemas más típicos de las impresoras Ambiseint alcanza las 100 delegaciones de la mano de un multifranquiciado Redkom: "Hay soluciones tecnológicas que aumentan la productividad de las empresas" Clínica Ponce de León explica la importancia de contar con un ortodoncista profesional y experimentado El olor a nuevo, un efecto poderoso, que consigue más ventas y que Ambiper es capaz de crear