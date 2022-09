Nueva Consulta de la Clínica Capilar Medical Hair en A Coruña Comunicae

lunes, 26 de septiembre de 2022, 09:04 h (CET) Medical Hair, clínica capilar de prestigio internacional, abre una nueva consulta en la ciudad herculina, tras el éxito de su clínica en Vigo. El Dr. Arturo González Marlia, con más de 25 años de experiencia en medicina capilar, y uno de los fundadores de Medical Hair, está al frente de esta nueva consulta y de la clínica capilar de Vigo. Tecnología y fármacos de última generación y un equipo profesional cualificado y con experiencia internacional son las claves de su presencia internacional La prestigiosa clínica capilar Medical Hair, surgida en Argentina en 1998 y con 17 sucursales en diversos países de América del Sur, ha abierto una clínica de injerto capilar en A Coruña. De esta forma, sigue consolidándose como empresa líder en soluciones capilares en España, pues ya ofrece sus servicios capilares en Madrid, Benidorm, Valencia, San Sebastián y Vigo. Además de estar ultimando los preparativos para abrir en breve una nueva sucursal en la ciudad de Barcelona.

El inicio de su actividad en A Coruña es la nueva apuesta de Medical Hair en Galicia, que viene motivada por las elevadas demandas de consultas de pacientes coruñeses. Así, Arturo González Marlia, director y cirujano capilar de Medical Hair, ha decidido extender sus consultas presenciales de diagnósticoen la ciudad herculina.

El Dr. González Marlia, licenciado en Medicina y Cirugía General y especializado en medicina estética, es el alma mater de esta famosa clínica de trasplante capilar. Su extensa vida profesional revela más de tres décadas al servicio de las personas con problemas capilares. Habitual ponente de congresos internacionales sobre recuperación, cirugía y tratamientos del cabello; su currículum avala su consideración como uno de los mayores expertos en el campo de la medicina capilar.

El propio Dr. González Marlia será, pues, el encargado de realizar las consultas y dictaminar el diagnóstico más preciso según el problema capilar a tratar. Primera consulta que además tiene la ventaja de ser totalmente gratuita. Tras dicho diagnóstico, se brinda al paciente el tratamiento capilar más oportuno.

Todas las intervenciones médicas se llevarán a cabo en la clínica de trasplante capilar de Vigo. No obstante, quien decida someterse a un implante capilar —o mejorar su salud capilar—, Medical Hair le regala un día de alojamiento en un hotel de Vigo, ubicado a escasos metros de su clínica capilar.

LOS TRATAMIENTOS DE IMPLANTE CAPILAR MÁS AVANZADOS AL ALCANCE DE LOS CORUÑESES

El éxito que acompaña a Medical Hair desde sus comienzos radica en dos aspectos irrebatibles: dispone de la tecnología más avanzada del momento en medicina capilar y cuentan con un equipo profesional altamente especializado y en constante formación. Sin duda, esta sinergia entre excelencia tecnológica y humana ha convertido a Medical Hair en un referente en salud capilar y recuperación del cabello allá donde se establece.

Sin duda, Medical Hair se presenta como una clínica de salud capilar puntera en el mercado, con precios muy competitivos y todo un abanico de soluciones para los problemas de caída del cabello. En efecto, ofrecen desde microinjertos capilares basados en la avanzada técnica FUE; hasta tratamientos médicos de mesoterapia, basados en fármacos anti-caída del cabello de última generación.

Asimismo, son muy apreciados sus procedimientos de tricopigmentación, la última apuesta estética para conseguir un efecto de mayor densidad capilar o tapar cicatrices que impiden el nacimiento del cabello.

LOS TRATAMIENTOS Y TRASPLANTES CAPILARES, CADA VEZ MÁS DEMANDADOS EN GALICIA

A pesar de su amplia vida laboral dedicada a la recuperación capilar, González Marlia afronta esta nueva empresa en su mapamundi profesional con mucha ilusión. Ya que el recalar en la ciudad herculina es fruto del éxito obtenido en su clínica viguesa. Así como de la continua demanda de cirugías y tratamientos capilares de los ciudadanos del norte de Galicia, con A Coruña a la cabeza.

Hoy más que nunca, la sociedad recurre a este tipo de tratamientos capilares no solo para resolver problemas de calvicie. Si no también para mejorar el aspecto de su barba, en el caso del sector masculino, o de sus cejas, la mayor inquietud de las mujeres tras la falta de densidad o caída del cabello.

Así pues, aquellas personas que residan en Coruña o ciudades próximas tendrán la oportunidad de poner solución a sus problemas capilares. Así que no hay excusas para dilatar más la angustia de ver cómo el cabello desaparece o no refleja vitalidad ni densidad capilar. Con solo solicitar una consulta en la ciudad de A Coruña con el Dr. González Marlia, las personas podrán, por fin, recuperar su mejor aspecto estético y, sobre todo, su autoestima.

