​Chile dijo no JD Mez Madrid, Gerona Lectores

@DiarioSigloXXI

lunes, 26 de septiembre de 2022, 08:50 h (CET) La sociedad chilena ha dicho no a la Constitución sometida a plebiscito el pasado 4 de septiembre. Votantes de derecha, liberales, democristianos y socialdemócratas, ciudadanos sin adscripción partidista y votantes de listas independientes, han decidido que la sociedad merece una Constitución nueva, pero no a cualquier precio.



Hace dos años, el 80% de los chilenos votaron a favor de la reforma constitucional. El no de ahora, lejos de representar a los nostálgicos de la Dictadura, ha sido la respuesta de una sociedad que rechaza la confrontación social, la ideologización de la Carta magna y su identificación con el Gobierno, la plurinacionalidad, la desaparición del Senado o la indefinición jurídica con respecto a la protección y garantía de derechos fundamentales básicos. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Posible fraude encubierto Si las personas que acometen una reforma en su vivienda exigiesen factura reducción de IVA al 10%, habría más control y menos fraude al Estado Lima sin Alegría Un candidato centrista y belaundista opuesto a la unidad izquierdista Porca miseria La tragicomedia de Lima es que uno de sus dos principales candidatos a la alcaldía es un fanático tanto del Opus Dei como de los chistes para niños Un malaje en la Moncloa Romance Maixabel Cada vez es más difícil encontrar una película que te haga recapacitar motivado por su profundo mensaje. Este film lo ha conseguido