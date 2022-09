¿Por qué se amotinan las naciones contra Dios?

¡Rompamos sus coyundas, arrojemos de nosotros sus ataduras. El que mora en el cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. A su tiempo les hablará con su ira y los consternará en su furor!. Estas breves frases están tomadas del Libro de los Salmos y nos vienen a recordar como no podemos vivir sin Dios o contra Dios.

No escarmentamos. Yo he vivido dos guerras, la de España y la Segunda Mundial. Cuando la sociedad rechaza a Dios, y lucha contra El, se está buscando su propia destrucción. Y no solamente las naciones, también un gran número de la Jerarquía y clero católico, hicieron una nueva Iglesia mundanizada, Dios aquí no pinta nada, lo importante es el hombre. Están hablando todo el día de la Iglesia de los pobres. La Divina Eucaristía anda por los suelos. Por supuesto, esto lo dicen los progresistas, porque la Iglesia está claramente dividida.

El mundo es el mundo y la Iglesia es la Iglesia, y de forma inexplicable, muchos miembros de la Iglesia se han mundanizado y colaboran conscientes o no, en la destrucción de la Iglesia que Cristo fundo. No trajeron a nadie a la Iglesia y muchos de los que había se marcharon defraudados y doloridos. El salmo lo dice bien claro, esa amotinación de las naciones y mundanización de la Iglesia, están provocando la ira de Dios sobre nosotros. Dios no viene con un palo para castigarnos, pero se puede valer de cualquier medio para castigar nuestro extravio, una guerra, una epidemis, un fenómeno natural, etv. Etc. Pero no podemos alegar ignorancia, la Santísima Virgen en muiltitud de ocasiones nos avisa de que vamos por mal camino, que termina con nuestra propia destrucción.

Estamos a tiempo de rectificar, nosotros no podemos convertir el mundo, pero sí cambiar nuestra vida, porque si nos obstinamos en seguir por este camino equivocado, acabaremos destruyéndonos nosotros mismos.