​La falta de fiabilidad

lunes, 26 de septiembre de 2022, 08:33 h (CET) En ciertos sectores, y no solamente entre los líderes del PP y Vox, dan por hecho que las próximas elecciones generales de España las perderá Pedro Sánchez y no gobernará, o lo que es lo mismo: que PP y Vox podrán gobernar.



Insisten en el hartazgo ciudadano, los insultos que recibe allá donde va, las mentiras, la nefasta política económica en unos tiempos tan difíciles como los actuales, y hasta en las encuestas. Personalmente no lo veo, ni mucho menos, tan claro. Si aludimos a las encuestas y sondeos, hay una polarización que, al menos a mí, me apena: en los medios de comunicación de ideología de centro y derecha, holgadamente podrían gobernar PP y Vox; en los medios de comunicación de izquierdas, que Pedro Sánchez podría seguir gobernando por la caída de Vox.

Ante las encuestas, la percepción es que muchos medios de comunicación se prestan a lo que sus lectores quieren leer, o la publicidad institucional o financiación que reciben. Y no hablemos de las encuestas oficiales y de los denominados "sondeos internos" de los partidos: se dan a conocer los que interesan, en absoluto los que no interesan, por lo que su credibilidad es casi nula. Parece cierto que hay un sector de votantes que, ante la duda, se decantan por el "caballo ganador": que su voto sirva para el partido que se dice que va a ganar, que se sienta útil al votar.

