Incitación a la pederastia

Lo que transcribo a continuación, me lo envío un amigo, como no daba crédito a lo que leía he buscado otras formas de información para saber si era cierto. Sí que lo es. Una ministra de nuestro Gobierno, concretamente Irene Montero, de extrema izquierda ella, incita y fomenta la pederastia. Creo conveniente y necesario que aclaremos lo que significa este vocablo, aunque posiblemente la mayoría de las personas lo conozca. Según el DIRAE, en su acepción 2, significa: Abuso sexual cometido con niños. O sea, aprovecharse de la inocencia de un menor para realizar un acto sexual en el que este participa.

PALABRAS DE IRENE MONTERO - 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 “Todos los niños, las niñas, les niñes de este país, tienen derecho, tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas eso sí, en el consentimiento. Esos son los derechos, que tienen reconocidos, y que a ustedes no les gusta". Por cierto, el DIRAE no recoge el significado de la palabra niñe. Estos destructores de nuestro bello Español están llevando al límite de la estupidez su revolución del idioma. ¡Valientes incultos! Ha hecho una justificación de la pederastia, despenalizando el sexo perpetrado por adultos contra niños. Es corrupción de menores que está penada por la Ley según los artículos siguientes de la Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril, de modificación del Título VIII del Libro II del Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre.

Artículo 178. El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, con violencia o intimidación, será castigado como responsable de agresión sexual con la pena de prisión de uno a cuatro años.

Artículo 179. Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado, como reo de violación, con la pena de prisión de seis a doce años.

Y si se dan estas circunstancias: 3.a Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o situación, y, en todo caso, cuando sea menor de trece años. 4.a Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, descendiente o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima.

Bien, nuestros ministros comunistas hacen caso omiso de estos mandatos y fomentan las agresiones sexuales a menores de edad. Como los niños no pertenecen a los padres, según la Ministra Celaá, el Estado ha de conducirlos. Por mucho que les pese, los hijos son responsabilidad de los padres hasta la mayoría de edad. Entre otras cosas porque la Ley les pide cuentas cuando la transgreden.

Nos han hecho retroceder, más de dos mil años en nuestra civilización. Los espartanos, antes de nuestra Era, entregaban a sus hijos, cuando cumplían los siete años, a la custodia del Estado que los ponía bajo la tutela de un mayor que los instruía no solo en las artes bélicas sino también en las amatorias realizando prácticas sexuales con el pequeño.

No me escandalizo, ni me sorprendo por estas declaraciones de la Ministra Montero. Todo lo que provenga de los comunistas, por muy aberrante que sea, es lógico ya que su fin y propósito es acabar con losprincipios de nuestra civilización.

Me repito y me preguntaré hasta la saciedad que qué bien ha proporcionado el comunismo a la Humanidad. La prueba la tenemos en la prosperidad que “disfrutan” los ciudadanos en los que está implantada esta doctrina.

En cierta ocasión oí: “Tiempo de rojos, hambre y piojos”. Posiblemente esta sea la mejor definición del Comunismo.