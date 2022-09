La tienda náutica online Nova Argonautica cuenta con una gran variedad de tensores de cable Emprendedores de Hoy

sábado, 24 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Las embarcaciones requieren materiales de alto rendimiento para su funcionamiento. Entre estos, los tensores de cable son elementos que ayudan a mantener el izaje y el cargamento en condiciones óptimas.

Existen varios tipos que se usan para diversas actividades marinas. En la tienda náutica onlineNova Argonautica es posible conseguir algunas de las versiones más solicitadas en el mercado naval.

Adquirir tensores de cable de acero inoxidable Los tensores son estructuras pequeñas que se usan para aparejar y tensar los cables de acero, así como las barras de unión delgada en los barcos. Este elemento se fabrica en acero inoxidable, ya que es el material que aguanta la corrosión del salitre, así como el ambiente del mar. Según la instalación, se puede tensar el cable con ambos cáncamos o enhebrar solo uno, para que el otro quede firme en alguna parte rígida de la embarcación. En general, este implemento se trabaja en línea recta, ya que su estructura está hecha para conectar cables de este tipo.

Haciendo referencia a los modelos, la tienda náutica dispone de tensores doble ojo abierto desde 4 hasta 8 milímetros para adaptarse a las necesidades de uso. Estas terminaciones redondas se utilizan en la conexión entre los grupos de cables.Por eso, al inicio del izaje o de cualquier estructura en la que se coloca el tensor, se debe emplear uno tubular con una sola horquilla. También disponen de terminales rápidos y de doble horquilla para adaptarse a los veleros, yates o cualquier tipo de embarcación. Aunque estas piezas están elaboradas con material antioxidante, se pueden cuidar con una funda hecha para guardar los tensores cuando no se están utilizando. Esto permite alargar su vida útil durante más años.

Amplio catálogo en esta tienda náutica online Como los barcos requieren seguridad en todo momento, es importante conocer que los tensores están fabricados para la elevación de las velas y de las cargas no guiadas. Además, las capas de cordones en los cables permiten la utilidad de los tensores en grúas y otras coberturas que necesitan resistencia a la rotación.

Para adquirir accesorios náuticos de calidad, Nova Argonautica dispone de un catálogo muy completo. Los productos disponibles en su stock pasan por un riguroso proceso de control de calidad, por lo que ofrecen una garantía de dos años, así como 14 días hábiles para realizar la devolución, si la mercancía no cumple con las expectativas. En su página web se encuentra más información relacionada con las medidas, materiales y marcas de fabricación.



