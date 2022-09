Éxito del congreso internacional "Cartagena es Marketing" Comunicae

viernes, 23 de septiembre de 2022, 13:02 h (CET) Cartagena se convirtió en el epicentro del marketing con la celebración del congreso #CartagenaesMarketing organizado por los Marketeros Nocturnos y patrocinado principalmente por la Dirección General de Calidad Turística. Un Congreso que ha superado con creces las expectativas creadas con más de 90 millones de impactos en redes sociales La comunidad de #MarketerosNocturnos nace en México hace doce años y desde hace diez años tiene presencia en España. Anterior a este congreso realizado en Cartagena se han realizado otros congresos en Ciudad de México, Madrid, Guayaquil (Ecuador), Murcia, Mallorca, Granada, Málaga, Mazatlan (México) y Mataró.

El Congreso fue inaugurado por Daniel Robles Brugarolas, cofundador e Marketeros Nocturnos en España quien puso en valor los diez años que tiene la comunidad en España celebrando sesiones en Twitter de lunes a jueves a partir de las 22:00 horas.

Daniel Robles dio las gracias a todo el equipo colaborador, en especial al equipo de David Espadas, organizador del Congreso, a los patrocinadores y colaboradores del mismo.

La primera ponencia fue a cargo de Azucena Caballero con el tema de marketing editorial quien animó a los asistentes a escribir su libro y a autopublicarlo. En la mesa que se celebró después de esta ponencia se presentó el libro que celebra los diez años de #Marketerosnocturnos, un libro escrito por 23 marketeros de diversos países de habla hispana.

Martín Diez procedente de México y director general de Mercadiez realizó una ponencia sobre neuromarketing poniendo en valor a la ciencia frente a los falsos mitos. En la mesa redonda posterior a la ponencia también se habló del neuromarketing como herramienta en el marketing educativo.

La tercera ponencia corrió a cargo de Pedro Turro, CEO de la empresa Verdes Digitales quien habló de la importancia del marketing verde como estrategia de valor para las empresas. En la mesa redonda se habló del greenwhasing, técnica de marketing que utilizan algunas empresas que usan lo verde como valor, aunque sin intención real de ser sostenibles.

Miguel Florido, fundador de la escuela de marketing and web, habló del marketing ads y los nuevos modelos de publicidad digital dando indicaciones sobre cómo funcionan los algoritmos de diversas plataformas de publicidad digital.

Francisco Viudes, asesor digital de diversas empresas, fue el encargado de hablar de transformación digital, de la importancia que tiene en el futuro de las empresas y de los enemigos, el miedo al cambio principalmente, que se suele encontrarse a la hora de su implantación.

Nilton Navarro, brand manager de Infojobs, habló de redes sociales y la importancia de estas en la estrategia de marketing de una empresa. Muchos de los asistentes al Congreso destacaron como imprescindible que estas redes sociales sean administradas por profesionales que conozcan, no solo la publicación y seguimiento, también las herramientas y cÓmo llevar una comunicación efectiva en las mismas.

Por último, se celebró una mesa de marketing turístico donde un empresario, Matthias Moreno, gerente de la inmobiliaria Moreno Schmidt, expuso el plan de marketing de su empresa en donde destaca una estrategia de inbound marketing con el blog Campoamor.com que además es revista en papel, así como diversas acciones de Street marketing que esta inmobiliaria realiza. En esta misma mesa de marketing turístico habló José Luis Moya sobre golf y turismo y la importancia de realizar paquetes atractivos para el público internacional.

El vídeo de todo el congreso, incluido ponencias y mesas redondas se puede descargar desde la web www.Cartagenaesmarketing.com.

Al finalizar todos los asistentes concluyeron el alto nivel del congreso donde no solo hubo ponencias, además las mesas redondas permitieron múltiples interacciones del público lo cual dio mucho valor a este congreso de Cartagena es Marketing.

