5.500 ex alumnos de la Universidad Complutense de Madrid conforman su red Alumni

viernes, 23 de septiembre de 2022, 11:54 h (CET) Alumni es un Programa de Antiguos Alumnos de la UCM con actividades, formación y cultura para mantener el contacto con la universidad, que lleva dos años en funcionamiento y representa una red profesional de primer nivel donde realizar networking con otros múltiples ‘egresados’, nacionales e internacionales, de diferentes sectores. Entre sus miembros figuran, la Reina Doña Letizia Ortiz (como Alumni de Honor), Mario Vargas Llosa, Eduardo Díaz Rubio, Pepa Bueno o Isabel Díaz Ayuso, entre otros muchos Alumni, el programa de la Universidad Complutense de Madrid dirigido a los egresados y titulados de este centro docente, cuenta ya con 5.500 alumnos y su objetivo "es duplicar en un año el número de Alumni activos y seguir extendiéndose fuera de las fronteras de España, ampliando el ratio de acción", según explica el vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid y coordinador del proyecto, Juan Carlos Doadrio.

Alumni tiene como finalidad crear una red de antiguos alumnos para promover vínculos, relaciones profesionales y fomentar actividades para su desarrollo profesional, así como difundir la imagen de la Universidad Complutense de Madrid. En este sentido, "un aspecto crucial del proyecto es su proyección internacional. Estamos en casi todos los países del mundo. Alumni no son sólo los egresados, sino también los que han realizado másteres o doctorados y ahí hay muchos alumnos de distintos países, la mayoría de Iberoamérica. Así, tenemos que ampliar Alumni con personas de fuera de nuestro entorno, empezar por Europa e Iberoamérica, pero también centrarnos en Alumni japoneses, chinos, árabes… Actualmente, hay un sinfín de estudiantes de todo el mundo que pueden formar parte del Programa", detalla Doadrio.

Este programa parte del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid y, en los dos años que lleva funcionando, ha desarrollado numerosas actividades e iniciativas para los Alumni: participación preferente en las actividades UCM para el empleo (charlas, mesas redondas y ferias de empleo) organizadas por la Oficina de Prácticas y Empleo (OPE), deportivas (torneos Alumni) y culturales (acceso gratuito a museos universitarios e información sobre eventos complutenses) para fomentar el intercambio social entre sus ex alumnos. "También se contribuye al orgullo de pertenencia a la UCM a partir de enriquecedores programas de emprendimiento, mentoría y voluntariado", concluye el vicerrector.

"Espíritu Complutense"

En palabras de Juan Carlos Doadrio, "Alumnies un proyecto que persigue la vinculación de los antiguos alumnos con la Universidad mediante actuaciones profesionales, deportivas y de ocio para que éstos sigan relacionados, además de unos servicios similares a los que tienen los alumnos que están cursando sus estudios". La UCM pretende que, una vez acabada la formación académica, el alumno conserve el "espíritu Complutense" y mantenga el contacto con quienes compartió vivencias durante su paso por la universidad.

De hecho, al programa pertenecen múltiples personas ilustres como la Reina Doña Leticia Ortiz, como Alumni de Honor, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el consejero de Sanidad en la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero; los periodistas Pepa Bueno, Álex Grijelmo, Vicente Vallés, José Antonio Llorente y Mario Vaquerizo; el escritor y Premio Nobel, Mario Vargas Llosa; el presidente de la Real Academia de Medicina, Eduardo Díaz-Rubio; el director adjunto de Conservación e Investigación en el Museo del Prado, Andrés Úbeda de los Cobos; el director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Miguel Zugaza Miranda; la investigadora Esther López Martín; el actor y director Santiago Segura; la presidenta del Club de Creativos de España, Mónica Moro; y el publicista Fernando Rodríguez Varona, entre otros muchos miembros ilustres.

En definitiva, Alumni representa una red profesional de primer nivel donde realizar networking con otros múltiples egresados de diferentes sectores y, además, destaca el vicerrector, entre sus ventajas destacan "las mismas opciones que tenían cuando eran estudiantes, más el hecho de estar conectados unos con otros, vinculación, noticias, seminarios, conferencias y demás actuaciones culturales, deportivas y de ocio".

