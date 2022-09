Tomás Beltrán ofrece pintura impermeabilizante para exterior de calidad Emprendedores de Hoy

Cuando llega el momento de elegir qué características tendrá la fachada de una propiedad, no solo es relevante la arquitectura y estética que se le dará, sino también la protección que deberá tener ante diversos factores climáticos como, por ejemplo, el agua.

Con este fin, es necesario contar con una buena pintura impermeabilizante exterior que evite todo tipo de problemas asociados a filtraciones, goteras y humedad.

Dedicada al suministro de diversos productos industriales, Tomás Beltrán es una empresa que trabaja en el sector desde hace más de 30 años, ofreciendo todo tipo de productos a diferentes sectores industriales dentro del territorio español.

Importancia de la utilización de pintura impermeabilizante para exterior Desde el año 1990, la empresa Tomás Beltrán se dedica al suministro de todo tipo de materiales industriales a diversos sectores como, por ejemplo, la industria naval, la industria hortifrutícola, talleres, entre otros sectores, y se adapta constantemente a las necesidades de sus clientes.

Entre la diversidad de productos que ofrece es posible adquirir herramientas, tornillería inox, de latón, 8.8, zincada; rodamientos y soportes, correas, ruedas industriales, accesorios de hidráulica y accesorios de neumática. Además, dentro de su catálogo se puede destacar la pintura impermeabilizante para exterior, la cual protege las paredes y cubiertas de los daños que ocasiona la caída del agua.

De este modo, la pintura impermeabilizante para exterior no solo decora y protege las fachadas, sino que también evita los daños ocasionados por la humedad, reduce filtraciones, fugas de agua y goteras que pueden deteriorar el estado de los inmuebles.

Aplicaciones y uso de la pintura impermeabilizante para exterior Compuesta principalmente por un copolímero acrílico-poliuretano de excepcional resistencia al agua y al frote húmedo, la pintura impermeabilizante de exterior se caracteriza por su excelente elasticidad, facilidad de aplicación y ausencia de tack superficial. Esto proporciona una gran resistencia a los daños que generan los factores externos y evita que se vuelva de un color amarillento.

Asimismo, es un producto que ha sido especialmente diseñado bajo los más altos estándares de calidad para brindar una máxima resistencia al agua. También penetra profundamente en las fisuras y grietas, lo cual le permite acompañar los movimientos de dilatación y contracción del soporte sin quebrarse.

Un aspecto a destacar de este tipo de pintura es su fácil utilización, ya que puede aplicarse de manera sencilla usando brochas, rodillos o pistolas. No obstante, es necesario tener en cuenta que las superficies a tratar deben estar limpias, secas y libres de eflorescencias cuando va a aplicarse.

Entrando a la página web de Tomás Beltrán, es posible adquirir la pintura impermeabilizante de exterior Cofan en sus dos presentaciones de 4 y 12 litros a precios asequibles. De esta manera, el aspecto distintivo del producto no solo reside en la protección que brinda a las paredes, sino también en la gran cantidad de problemas que puede evitar a largo plazo a sus usuarios.



