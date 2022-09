Las fuentes de contaminación de los espacios interiores y la necesidad de purificar el aire, por AIR8 TECH Emprendedores de Hoy

viernes, 23 de septiembre de 2022, 12:23 h (CET)

Es importante saber que empresas como AIR8 TECH ponen a disposición dispositivos de alta eficacia con los cuales lograr ambientes más limpios, lo cual contribuye a la salud. El purificador de aire es un producto que está siendo muy cotizado debido a su gran eficacia en la limpieza de espacios interiores como casas, oficinas, hospitales, colegios, universidades, restaurantes y locales comerciales. Aunque sea difícil de creer, este tipo de lugares pueden llegar a ser muy insalubres debido a las concentraciones del humo del tabaco, dióxido de carbono y materia particulada, entre otros contaminantes.

Por qué el purificador de aire es el mejor aliado para tener espacios interiores más saludables El purificador de aire se ha convertido en un gran aliado para todas aquellas personas que desean tener sus espacios interiores libres de partículas contaminantes. Además del cigarrillo y el tabaco, existen otros elementos muy perjudiciales que la mayoría desconoce, como las emisiones de dióxido de carbono, dióxido de nitrógeno y la materia particulada PM2,5.

También es importante destacar que productos como ambientadores, desinfectantes y artículos de limpieza para los pisos, el mobiliario, la ropa, etc. liberan sustancias químicas que quedan suspendidas en el aire como micropartículas. Asimismo, los electrodomésticos mal ventilados o averiados, como estufas, calentadores, refrigeradores y secadoras emiten gases nocivos como el monóxido de carbono y dióxido de azufre.

Por otra parte, los sistemas de climatización que no han recibido mantenimiento pueden acumular polvo y bacterias que. Cuando estos sistemas están en funcionamiento, pueden expulsar toda esta contaminación hacia las habitaciones.

Cada uno de estos factores influye en la contaminación del aire que respiramos en los espacios interiores. No obstante, eso puede mejorarse con el uso de los purificadores de aire. Se trata de una tecnología que está revolucionando el mercado de la salud, sobre todo desde que comenzó la pandemia causada por el Covid-19.

Adquirir purificadores de aire de calidad Uno de los lugares de referencia en España es AIR8 TECH. Esta es una empresa que actualmente cuenta con diversos modelos inteligentes, cada uno con sus características específicas en cuanto a peso, tamaño y funcionalidad. Sus purificadores se adaptan a todo tipo de necesidades y requerimientos.

Sus purificadores utilizan un sistema de múltiple filtrado, basado en la tecnología más avanzada que permite eliminar hasta el 99,97 % de las partículas nocivas que se encuentran en el aire. Son una excelente ayuda para evitar enfermedades respiratorias, alergias, o contraer covid.

Los interesados en saber cuál es el purificador de aire que se adecúa mejor a sus necesidades deben ingresar a la página web de AIR8 TECH, donde brindan descripciones de cada uno de sus artículos. En la plataforma, también hay un formulario que los usuarios deben rellenar si quieren que la empresa les contacte.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.