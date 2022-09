FUJIFILM Sonosite actualiza el Sonosite PX para mejorar la atención al paciente

Desde que el ecógrafo Sonosite PX llegó a España el 1 de agosto de 2020, ha recibido excelentes comentarios procedentes de todo el sector. Su formato ha sabido adaptarse bien a todas las necesidades del punto de atención y su claridad de su imagen ha permitido realizar diagnósticos y procedimientos con más confianza El Hospital Universitario Fundación Alcorcón adquirió un Sonosite PX para ayudar a sus profesionales a dar una mejor atención a sus pacientes, los usuarios están muy satisfechos con este nuevo ecógrafo. "La llegada del Sonosite PX al servicio, con su gran calidad de imagen, nos ha permitido ofrecer una mejor y más rápida atención. Que sea un equipo robusto y que sus sondas estén protegidas por la garantía nos da la fiabilidad que necesitamos. Además, no requiere mantenimiento, lo cual es muy importante en un servicio de urgencias." Explica el Dr. Casasola, Jefe de la Unidad de Urgencias en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón.

"Desde el lanzamiento de su primer ecógrafo en 2001, Sonosite siempre ha desarrollado sistemas de ecografía para satisfacer las necesidades y características que demandan nuestros usuarios en el Punto de Atención. Desde entonces, hemos estado mejorando y desarrollando nuevos productos, lo que dio como resultado el Sonosite PX, que desde su lanzamiento ha revolucionado el mercado del Punto de Atención. Debido al compromiso con nuestros usuarios y por la mejora continua, acabamos de lanzar la primera gran actualización, incorporando nuevos transductores, como el transductor transesofágico y un nuevo transductor convex para pediatría y procesos intervencionistas, así como mejoras de software que ayudarán a los profesionales a realizar nuevas aplicaciones, además de darles más confianza en su uso diario, en cualquier momento, en cualquier lugar y cualquier paciente". Afirma Jorge Rodríguez, Director Nacional de Ventas de Fujifilm Sonosite España.

La muerte por paro cardíaco repentino es un problema de salud pública de alta prioridad que afecta a aproximadamente 250.000 personas en la Unión Europea cada año.1 La sonda de ecografía transesofágica (TEU) aporta a los médicos vistas del corazón durante las compresiones torácicas, les ayuda a determinar si las compresiones son efectivas o necesita ser ajustadas, les permite reducir el tiempo entre controles de pulso, lo que contribuye a mantener el flujo sanguíneo del paciente. En Sonosite entendemos la importancia de este problema y para la nueva actualización 2.0 hemos incorporado el nuevo transductor T8-3 que, junto con el tipo de examen de Reanimación Cardíaca, permitirá realizar ecografías transesofágicas (TEU) a pie de cama, con más agudeza visual durante los momentos críticos.

Además, puede disponer del nuevo transductor miniconvex de alta frecuencia C10-3, muy útil para procedimientos de anestesia, MSK y pediátricos. Otros cambios notables son los tipos de examen optimizados para mejorar su flujo de trabajo, Modo M anatómico y cálculo del flujo sanguíneo carotídeo que le ayuda en la evaluación del paciente. Además, el nuevo módulo de ECG le permite integrar la frecuencia cardíaca y mejorar la precisión del cálculo. Y finalmente, se ha agregado el modo de limpieza para ayudar al usuario con la limpieza y el control de infecciones.

¿Por qué la actualización es gratuita?

Los ecógrafos de Sonosite no necesitan molestos mantenimientos preventivos ni calibraciones que supongan un coste extra, además, durante el periodo de los 5 años de garantía, todas las actualizaciones de software son gratuitas, las sustituciones de transductores y los equipos de sustitución están disponibles en 24/48 horas en el improbable caso de avería, porque a veces el tiempo de inactividad no es una opción y los médicos solo deberían preocuparse de sus pacientes.

