Equinoccio de otoño con AYDOAGUA y resetear las células

viernes, 23 de septiembre de 2022, 08:52 h (CET)

Después del verano, se entra en un ciclo circadiano donde los excesos alimenticios en bebidas o comidas frías pasan factura, debido al calor extremo del periodo que desequilibra el riñón, bazo y páncreas que al enfriarlos crea flemas con humedad interior.

Junto al ciclo más evidente del sueño-vigilia, producto de la adaptación al ciclo noche-día, que sigue un ritmo circadiano del reloj biológico adaptativo al medio solar-oscuridad.

Con este propósito del reloj biológico, la empresa Lovemark AYDOAGUA hace gala de su agua super ionizada AyDo, como agua de vida manantial anionizada de alta vibración, con cualidades notables biodisponibles, con beneficios óptimos para la regeneración corporal a muchos niveles físicos y energéticos.

Esta agua fresca alcalina y anionizada es resistiva, porque la naturaleza no aplica electricidad para separar los átomos, sino que los atenúa para disgregarlos a nivel de racimos; llamados clústers en el diccionario del agua, que ajustan y facilitan el transporte rápido entre las acuaporinas, cuya función es hidratar y a modo de escoba, expulsar sustancias de desecho de las propias células.

AYDOAGUA es más resistiva como agua coloidal catalogada como agua única en el mundo, donde el equilibrio interno se mantiene, organizando aniones de los diferentes oligoelementos y minerales naturales para poderlos aprovechar en los parámetros bioeléctricos corporales.

Porque el agua AyDo en salud, además de acceder a los niveles físicos de macro, micro, también abarca los niveles energéticos de los campos nano y sano, capacitando el medio desde lo sutil a lo denso.

Ofreciendo sus minerales y oligoelementos propios naturales con oxigenación e hidrógeno original, donde facilita una biodisponibilidad inmediata corporal.

Lo que representa, que esta agua facilita la reconversión de las células perezosas e inflamadas, en células cooperativas a la regeneración.

En sus vídeos, se aprecia el proceso celular desde 2 segundos a 21 minutos de las propiedades del agua AyDo, con beneficios físicos y energéticos inusuales, con efectos positivos en la salud que reestructura de nuevo la vida en las células del cuerpo, como la emulsión de grasas en agua o dispersión de sustancias liposolubles como el colesterol y mucho más.

Los beneficios del agua super ionizada AYDOAGUA en su tratamiento de salud Además, para cuidarse, la firma comparte un folleto informativo gratuito en cada pedido, ajustado a las horas donde cada órgano o glándula corporal se amplifica, ya que se modifican por el cambio horario en cada equinoccio y solsticio.

Situando, cuáles son las mejores horas para potenciar el agua interna con el tratamiento de agua super ionizada en el pack de medio ciclo de 17 litros, que consta de 1 a 3 vasos diarios de 150 mililitros repartidos en horas determinadas y convenientes para la adecuada salud corporal.

A su vez en patologías graves, en el folleto aparecen los órganos complementarios con sus horarios.

El agua super ionizada AyDo ha demostrado su eficacia en cuadros relacionados al sistema pulmonar con protocolo respiratorio aplicado por médicos en aplicación aerosol en terapia inhalada, en el sistema cardiovascular, nervioso, linfático, flujo sanguíneo-circulatorio, inmunitario, dermatológico, osteomuscular, digestivo, endocrino (hormonal), reproductor y urinario.

Con efectividad que constatan durante más de 30 años en análisis médicos y pruebas en directo bajo microscopio.

El origen del agua AyDo y su cristal líquido estructurado con patrones bioenergéticos estables El origen excepcional del manantial está ubicado a más de 1800 metros de altitud en Turquía, donde brota el agua cristalina alcalina sostenible de extremada pureza, con carga energética excepcional a partir de sus propios electrolitos naturales.

A sus propiedades intrínsecas, hay que añadir la conversión con la atención del Dr. Ayhan Doyuk, quien exalta su potencial de agua super ionizada (AyDo A.S.I. por sus siglas), solo mediante procesos naturales de vórtices mecánicos y energéticos, generando campos electromagnéticos y electroestáticos que imitan a la acción de la naturaleza.

A todo esto, la suma de ambos puntos son fundamentales como Edith Almeyda subraya, si fuera uno de ellos aislado del otro, no tendría el agua estas propiedades tan genuinas; por eso está clasificada como agua sublime en el mundo.

En respuesta a la edad biológica, quitar años a la vida es el lema de la empresa AYDOAGUA, por los resultados sorprendentes de las moléculas de AyDo al ser más pequeñas que las de una gota de agua normal, por las vibraciones tan elevadas que alcanzan; donde cada gota es capaz de profundizar, penetrar y visitar cualquier molécula, equilibrando y neutralizando su estructura.

Además, contiene una mayor carga de electrones antioxidantes, que cede a los patógenos y metales pesados para encapsularlos, rompiendo así sus enlaces y acelerando el proceso de conversión.

Con esta capacidad de conversión molecular del agua activada AyDo con su estructura hexagonal coloidal propia de la mitosis, la misma información que la célula madre de la vida, que contiene todos los elementos necesarios del agua manantial anionizada con su mineral natural, que puede nutrir e hidratar, restaurar o regenerar y transmitir información al resto de líquidos intersticiales.

En ocasiones, el agua de vida AyDo, la llaman agua medicinal los integrantes de su comunidad, al encontrar bioacciones corporales como resetear o volver a su estado original los órganos corporales, al mineralizar e hidratar las células y glándulas aportando alta energía.

Consejos para el equinoccio de otoño por AYDOAGUA Es época del equinoccio de otoño para reconfortarse, un momento en que se aprecian los platos de verdura templada, verduras de raíz y el sabor picante del jengibre entre otros. Son esos alimentos picantes del otoño que densan, tonificando el pulmón y el intestino delgado en moderación para que el hígado realice sus múltiples funciones.

El hábito de la comida tan procesada (recalentada) que se come por costumbre, ha provocado un aumento de la conductividad eléctrica en el alimento y la bebida. Entonces el medio interno ante algo tan conductor, es difícil que se pueda autoequilibrar y autorregular.

En consecuencia, aconsejan volver a la manera de comer como la naturaleza dispone los oligoelementos, que no es de manera iónica, ya que es de manera coloidal para que las bacterias, es decir, donde todo el bioma del intestino pueda procesar esos oligoelementos y convertirlo en oligoelementos activos.

Por eso instan, en estos momentos desde el equinoccio de otoño que es periodo de beber agua que actúa como depuradora natural del cuerpo, agua como solvente universal bipolar con su hidrógeno natural fuerte y estable.

Donde el tratamiento de agua super ionizada AyDo potencia el agua interior con gotas de vida life drop, donde cada gota promueve la conversión interna orgánica, con adecuada transmisión de información para que el cuerpo encuentre el equilibrio regenerativo intra o extra celular.

En virtud de ello, el agua super ionizada pertenece al ciclo natural de la vida, es parte del proceso de biocreación y biotransformación de la misma.

Proteger lo bueno y reforzar el agua interna con una mentalidad que valora como se merece el agua de vida AYDOAGUA.



