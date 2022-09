Encontrar la técnica de rehabilitación oral perfecta para cada caso de la mano de los expertos de la Clínica Dental Crespí & Gandía

Cada vez son más populares los tratamientos dentales que implementan técnicas de rehabilitación oral, gracias a su eficacia en el momento de solucionar diferentes problemas bucodentales.

Estos deben ser llevados a cabo por centros especializados que dispongan de profesionales experimentados como la Clínica Dental en Inca, Crespí & Gandía, que presta sus servicios en Inca (Mallorca) y se especializa en ortodoncia invisible Invisalign®, implantes dentales de carga inmediata, diseño de sonrisa y estética dental.

Técnicas de rehabilitación oral, una solución para recuperar una sonrisa saludable y atractiva Cuando un paciente acude a los servicios de una clínica dental por la pérdida de uno o varios dientes encuentra que existen diversas formas de solucionar el problema. La rehabilitación oral implica realizar un diagnóstico previo para revisar el estado de la cavidad bucal de cada persona para determinar con precisión el procedimiento idóneo.

En ese sentido, la clínica dental en Inca, Crespí & Gandía, dispone de algunas de las técnicas más solicitadas por su calidad y efectividad. La primera y más conocida es la cirugía de implantes dentales. En esta intervención se colocan piezas dentarias artificiales que sustituyen al diente o los dientes perdidos con una apariencia natural que se mimetiza con el resto. El implante actúa como una raíz artificial hecha de tornillos de titanio que se ubican en el hueso maxilar para garantizar una restauración efectiva. Estos pueden ser osteointegrados (fusionados al hueso), microimplantes (cuando existe debilidad o carencia del hueso) y sin hueso mediante autoinjertos o xenoinjertos.

Técnicas de rehabilitación oral para suplir dientes perdidos Al tratamiento convencional de implantes dentales se suman otras técnicas realizadas por la Clínica Dental Crespí & Gandía como los implantes de carga inmediata, tratamiento de implantología innovador que consiste en la colocación de una prótesis fija temporal en un plazo menor a 48 horas. Otro método utilizado en este centro son las prótesis dentales, las cuales pueden ser coronas o puentes fijos dentosoportados, fijas sobre implantes e híbridas sobre implantes.

Entre tanto, cada vez gana más notoriedad las prótesis sobre implantes con la técnica All on 4 y All on 6. Esta recurre a la última tecnología para generar 4 o hasta 6 implantes en tiempo récord, lo que ha supuesto que sea muy útil por quienes han perdido varias o todas las piezas dentarias.

Por otro lado, para quienes prefieren las técnicas más convencionales, las coronas dentales suponen una solución efectiva. Este sistema de rehabilitación utiliza coronas dentales artificiales que cubren toda la superficie del diente para facilitar la masticación, por ende es usado para reforzar un diente deteriorado, soportar un puente y por fines estéticos. Finalmente, los puentes dentales, técnica también realizada por la Clínica Dental Crespí & Gandía, es una solución que actúa como puente entre dos piezas dentales para evitar el espaciado que ocurre cuando hay ausencia de dientes.

De esta manera, ente la gran variedad de procedimientos en los que se han especializado los expertos de este centro, los pacientes de la clínica pueden someterse al tratamiento perfecto para su caso.