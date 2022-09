Las grapas para sujeción de cables de Infosolucion

Las grapas para sujeción de cables, junto a los organizadores en canaleta o en tubo, son una buena alternativa para organizar cables individuales o en mazo y mantener una instalación en condiciones óptimas. Un entramado eléctrico ordenado facilita el trabajo de los técnicos cuando deben comprobar el estado de las unidades y, además, optimiza la detección de anomalías si se presenta un fallo.

Por eso, Infosolucion recomienda que todos los cables que se requieran para dispositivos o maquinaria se fijen directamente en la pared o en el suelo, utilizando grapas de sujeción para cables. Ofrece diferentes modelos de este tipo de accesorios, según las necesidades puntuales de cada uno de sus clientes.

Grapas y clips para cables Las grapas hacen referencia a soportes de organización, fabricados con nylon 66 homologado 94 V-2 y avalados para resistir temperaturas variables sin presentar desgastes importantes en su estructura. Cada producto cuenta con un adhesivo de alta sujeción, capaz de soportar diferentes pesos, por lo que son adecuados para todo tipo de cables. Además, están fabricadas con un sistema de abrazaderas graduables que se adaptan a los diferentes grosores de las unidades. Esto ayuda a que la instalación se sitúe en lugares que no afecten la libre circulación del individuo ni alteren la comunicación del artículo o la máquina con el enchufe más cercano.

Para las unidades de cables más delgadas, existen clips o grapas sujetables que pueden distribuirse de tal manera que el cable se mantenga fuera de la vista y del alcance de niños o trabajadores no capacitados para manipular las redes eléctricas. Los clips son fabricados con el mismo tipo de nylon que las grapas para sujeción de cables, y también resisten temperaturas que otros artículos similares no logran soportar. Para instalaciones eléctricas de cables planos, Infosolucion también ofrece clips de enganche que permiten insertar el cable en una estructura dentada de poco movimiento que no afecta ni al aislante ni al interior de la unidad.

Soluciones para el hogar y las empresas Las grapas y los clips forman parte de los accesorios que Infosolucion ofrece a sus clientes para organizar sus instalaciones eléctricas. Esta compañía cuenta con productos para el hogar y para las empresas, teniendo en cuenta las características y necesidades puntuales de cada uno de estos espacios. Por esta razón, Infosolucion invita a todos los particulares y organizaciones a que consulten su catálogo y elijan las grapas para sujeción de cables que mejor se adapten a sus necesidades domésticas o corporativas.