Beneficios del Pack Hosteltáctil Marketing Plus gratuito durante 12 meses para la hostelería Emprendedores de Hoy

viernes, 23 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

El sector de la hostelería, tras la flexibilización que se ha implementado después de la pandemia y la reactivación del turismo, ha vivido un notable crecimiento en España.

Esto ha hecho que para las empresas de este sector sea aún más necesaria la implementación de soluciones digitales y de marketing que las mantenga competitivas y ayude a optimizar la gestión de sus negocios.

Con más de 18 años de experiencia, la empresa Hosteltáctil ha conseguido acumular una cartera de más de 10.000 clientes pertenecientes al sector de la hostelería, ayudándolos a controlar y optimizar su gestión a través de la digitalización. Esta compañía es la creadora de un potente software de gestión con presencia en todo el territorio nacional, diseñado exclusivamente para el sector de la hostelería. Actualmente, ofrece también el Pack Hosteltáctil Marketing Plus, para microempresas, durante 12 meses. Este incorpora soluciones de marketing y gestión que aumentarán la rentabilidad de estos negocios.

Pack Hosteltáctil Marketing Plus para la optimización de la gestión de bares y restaurantes El Pack Hosteltáctil Marketing Plus es, precisamente, una respuesta la necesidad de optimización, creado especialmente para pequeñas empresas hosteleras que tengan entre 3 y 9 empleados. Sus principales ventajas son que favorece el aumento del ticket de venta, mayor fidelización, mejor gestión de pedidos y clientes, y mejor visualización de los datos relevantes del negocio. Todo en un mismo pack gratuito durante 12 meses completos. Todo esto ha sido posible gracias a la colaboración de Hosteltáctil con la empresa Intelia, especializada en gestión de catálogo, clientes, pedidos y más. El objetivo es que el pequeño empresario pueda hacer crecer su negocio, contando con herramientas que le aporten mayores ventajas competitivas.

¿Qué herramientas incorpora el Pack Hosteltáctil Marketing Plus? El pack incluye, en primer lugar, el TPV Hosteltáctil. Su sistema intuitivo y fácil de utilizar reduce los errores en el cobro y comandas, mejorando la calidad del servicio. Además, maximiza los beneficios del negocio y permite una mejor gestión del mismo desde cualquier lugar, con solo tener acceso a internet. Asimismo, incluye soporte al cliente a través de un equipo de profesionales con casi 20 años de experiencia en el sector. En segundo lugar, el pack incluye el CRM de Intelia CDP, equipado con inteligencia artificial que ayuda a vender más a cada cliente, a partir de un histórico de ventas. Este CRM también permite la creación de audiencias personalizadas para envío de campañas, favorece la fidelización y afiliación, y facilita el control y seguimiento de los empleados.

En conclusión, cualquier negocio de hostelería con un número de empleados menor a 9, puede beneficiarse de este pack de manera gratuita durante un año. La información ampliada y detallada, así como el acceso al servicio, se puede hacer a través de la página web de Hosteltáctil.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.