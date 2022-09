Sportmadness ofrece a empresas unirse a su comunidad como franquiciados Emprendedores de Hoy

viernes, 23 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

Una empresa dedicada a la gestión de eventos y escuelas deportivas con una amplia experiencia en los sectores público y privado es Sportmadness.

Su equipo abarca cualquier modelo en lo que se refiere a la gestión deportiva, incluyendo el trabajo con empresas, administraciones públicas, instituciones académicas y clubes.

Ahora, han anunciado una nueva línea de negocio, mediante la cual ofrecen a las empresas unirse a su comunidad bajo la figura de franquiciados. El formato está diseñado especialmente para las organizaciones que desarrollan la gestión deportiva en el ámbito local. Además, la firma ha indicado que las franquicias están disponibles a nivel global.

Fortalezas de la nueva franquicia de eventos de Sportmadness Gracias a su experiencia, el equipo de Sportmadness ha logrado consolidar una sólida estructura para la franquicia de eventos. Explican que, al formar parte de esta comunidad, la firma se convierte en un soporte de know how. Ello implica una guía con el paso a paso para vender y organizar eventos deportivos de todo tipo y a cualquier escala.

Otro de los importantes recursos de Sportmadness es la tecnología que ha desarrollado para la gestión de escuelas deportivas y los eventos. La marca dice que cuentan con programas informáticos para la gestión de los datos, lo que permite trabajar de manera más productiva. Esos recursos tecnológicos también ayudan a generar mejores experiencias para los clientes de los franquiciados.

Agregan que un aspecto importante de las franquicias de Sportmadness es el acompañamiento permanente a todos los miembros de su comunidad. El equipo de la empresa apoya a los franquiciados en cada paso, planificando los objetivos y mostrando cómo conseguirlos. También le aportan ideas para sacarle mejor provecho al negocio.

Por qué es importante una marca Sportmadness es una marca que ha logrado posicionarse de manera muy positiva en el ámbito de la gestión deportiva. Han desarrollado importantes proyectos con empresas como MAPFRE, Viesgo, Caja Rural, Ecologics y los ayuntamientos de Madrid, Málaga y Las Rozas, entre otras instituciones. Destacan que esa experiencia representa un plus para los nuevos franquiciados.

Este grupo de profesionales afirma que los miembros de su comunidad pueden confiar en esta marca que posee una imagen corporativa cuidada y respetada. Los operadores de Sportmadness asisten a los socios con materiales de marketing, campañas en redes sociales y con contenido de la página web. Todo ello para lograr y mantener un buen posicionamiento online.

Una de las mayores ventajas de la nueva línea de negocio de Sportmadness es que es un modelo de franquicia 100 % digital. En él, cada empresa cuenta desde su independencia con todas las ventajas de una gestión enfocada en la productividad y la eficiencia. De esta manera, pueden organizar y comercializar los mejores eventos o escuelas deportivas dentro de su localidad.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.