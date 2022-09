Mi Asesoría By López y Treviño, la asesoría de Asturias en Busco Asesoría Emprendedores de Hoy

viernes, 23 de septiembre de 2022, 08:00 h (CET)

El asesoramiento en negocios es, hoy en día, no de los servicios que implican un mayor grado de responsabilidad, a la vez que promueven el crecimiento y desarrollo de las empresas.

En este sentido, la función del asesor ha ido mutando con el paso de los años y el avance de la tecnología, por lo que las asesorías que no puedan adaptarse a estos cambios corren el riesgo de perder clientes. En este contexto, a través de la plataforma Busco Asesoría es posible buscar, contactar y contratar a la asesoría en Asturias, Mi Asesoría By López y Treviño.

Profesionales altamente capacitados Formada como especialista en derecho laboral y en la gestión de trabajadores y recursos humanos, Sol Fernández Treviño, responsable de Mi Asesoría By López y Treviño, se ha centrado en asesorar a emprendedores en la creación de compañías, así como en el lanzamiento de nuevas líneas de negocios. De esta forma, la firma se encarga de ayudar a sus clientes a negociar contratos y a tomar decisiones en conjunto para implementar estrategias que posibiliten el crecimiento a medio y largo plazo.

A su vez, esta asesoría cuenta con un equipo de profesionales cualificados en el sector de los negocios. Estos cuentan con el conocimiento y la experiencia necesarios no solo para cumplir con todos los plazos requeridos de forma rigurosa, sino también para brindar consejos que ayuden a sus clientes a no repetir errores de otros empresarios, velando por sus intereses y acompañándolos en el día a día.

Las ventajas de la implementación de la tecnología Los avances tecnológicos han impactado notablemente en diversos sectores de la actividad económica, permitiendo optimizar recursos y ahorrar costes y tiempo en otras funciones. En el caso del sector de las asesorías, la implementación de la tecnología digital se ha visto retrasada tanto por la omisión de las empresas creadoras de software, como por la obligatoriedad de llevar a cabo trámites de forma presencial por parte de la administración.

Sin embargo, Mi Asesoría By López y Treviño se encuentra completamente digitalizada, utilizando las últimas aplicaciones y sistemas que posibilitan la obtención de rendimientos óptimos. Su punto fuerte de conexión con los usuarios se ha establecido desde Instagram donde, con vídeos y mucho humor, ayudan a empresarios y a autónomos a entender las diferentes gestiones y responsabilidades que conlleva tener un negocio. Al mismo tiempo, la compañía no deja de lado la construcción de una relación cercana y de confianza con sus clientes, con un trato personalizado para cada caso.

Por lo tanto, quienes estén buscando una asesoría en Asturias que se encuentre orientada al crecimiento de las empresas pueden entrar a la plataforma Busco Asesoría y acceder a su exclusivo directorio con las firmas más prestigiosas del sector.



Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.