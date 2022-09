La digitalización de productos físicos con Neurafy Emprendedores de Hoy

Mucho se habla de la digitalización y del cambio del modelo offline al online en los últimos años, pero poco se ha tratado el tema de que la digitalización no es solo convertir un negocio en algo visible en internet, sino que también sirve para llevar un paso más allá a los productos.

Gracias a la digitalización, hoy en día es posible orientar cualquier producto físico a su versión actualizada en cuanto a lo digital se refiere. Esto es algo casi obligatorio para cubrir las necesidades reales de los clientes que cada vez son más exigentes.

Los clientes tienen en cuenta mucho más que solo el producto y su precio. Es decir, esperan un servicio personalizado, que sea cómodo y que además sea lo más sostenible que se pueda.

Por eso, la digitalización de los productos físicos es ahora una realidad que está funcionando y que pone a la disposición de los usuarios todas las herramientas necesarias para tomar las mejores decisiones de cara a un mejor servicio. Ya no se trata tanto de vender un producto, sino de establecer una relación con el cliente basada en la solución de sus necesidades.

La era de los productos digitales ha llegado para quedarse y esto es posible gracias a las ventajas de sistemas informáticos modernizados, la computación en la nube y el análisis que lleva a cabo la Inteligencia Artificial.

¿Cómo ofrecer más valor a la sociedad de hoy con un producto físico? La respuesta es sencilla: ofreciendo al cliente un producto que responda a sus necesidades. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que esas necesidades han cambiado.

Ahora, las nuevas interfaces, los modelos de pago y la información basada en datos dan lugar a nuevas formas de acercarse a los clientes y generar valor a largo plazo, mejorando infinitamente su experiencia con el usuario. Pero no es cuestión solo de limitarse a seguir los pasos que marcan las tendencias, sino de echar una mirada al futuro y responder a los próximos cambios con la antelación suficiente como para ser pioneros.

Es tan sencillo como observar alrededor y destacar aquellas situaciones que han pasado de lo físico a lo digital en cuestión de pocos años: ahora existen sensores dentro de las neveras que saben cuándo añadir los productos que se acaban a la lista de la compra, ya existen coches con GPS e Inteligencia Artificial integrada y un teléfono móvil ahora es capaz de llamar a la ambulancia por ti si hay un accidente y no se está en condiciones de hacerlo.

Domótica, robótica e Inteligencia Artificial se unen para ofrecer unos productos físicos adaptados a la era digital, sin excusas ni fronteras de ningún tipo. El ser humano ahora es un híbrido entre lo tradicional y la innovación y hay que atender a estos cambios.

¿Qué hace Neurafy por el usuario? Neurafy es una empresa con base tecnológica que, entre otras cosas, transforma productos físicos en digitales y desarrolla los procesos necesarios para adaptar esos productos mejorados al modelo de negocio de una empresa.

En Neurafy no tienen un equipo formado por adivinos, pero conocen las tecnologías adecuadas y los conocimientos digitales para hacer frente a la vanguardia de los cambios que están por venir.

La transformación de los productos físicos a digitales no debería ser motivo de preocupación, sino todo lo contrario, porque es una oportunidad que se lleva a término de manera eficiente y con los socios adecuados.

De 0 a 100, el desarrollo de un producto digital con Neurafy. Neurafy impulsa la transformación de los proyectos creando un ecosistema único diseñado a la medida para que la empresa sea la única que se beneficia de los datos que aportan los diferentes productos.



