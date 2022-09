Una consultora independiente sitúa a Schneider Electric como líder del sector en tecnologías de Microgrids y Sostenibilidad

El informe reconoce y demuestra el liderazgo de Schneider Electric en competencias expertas, destacando la generación de energía inteligente, on-site y flexible, y el almacenamiento en Microgrids Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha sido reconocida por Verdantix como líder en tecnología de Microgrids, que permite avanzar al ecosistema interactivo de la red hacia la descarbonización y la sostenibilidad, en el informe "Schneider Electric leads the charge on the democratization of energy".

El aumento de la interactividad de las instalaciones con la red se está convirtiendo en un factor clave para la descarbonización, a medida que cada vez hay más vehículos eléctricos y más energías renovables, procedentes de la red y de la generación on-site. Verdantix recomienda considerar las ofertas de microgrids de Schneider Electric a todas las empresas que tengan que adaptarse a un panorama energético cambiante y que quieran implementar la generación renovable on-site y el almacenamiento, como parte de los objetivos de descarbonización corporativos.

"Schneider Electric ofrece un conjunto completo de hardware, software y servicios para la gestión de la energía y la automatización de las infraestructuras que permite unas operaciones sostenibles, fiables y eficientes", asegura Ben Hext, analista de Verdantix. "Creemos que están bien posicionados para proporcionar una oferta de microgrids que satisfaga diferentes necesidades, incluyendo la resiliencia, la energía renovable on-site y el ahorro de energía."

"Las Microgrids son un elemento clave en la búsqueda de un entorno descarbonizado y un futuro energético más sostenible, por lo que Schneider Electric ha creada una de las mejores ofertas de de microgrids del mercado," afirma Bala Vinayagam, SVP, Microgrid Line of Business en Schneider Electric. "El aumento de los precios de la energía, de los apagones de la red y la necesidad de descarbonización han hecho que los retos energéticos sean relevantes y universales para todos. Al ser una de las empresas más reputadas en sostenibilidad a nivel mundial, Schneider Electric ha conseguido que las ventajas de las microgrids puedan transformar los perfiles energéticos de un múltiples infraestructuras".

Schneider Electric ayuda a sus clientes a tener éxito con sus soluciones de Microgrids:

Consumo de energía flexible para reducir costes: Las empresas deben reducir su exposición a los precios fluctuantes de la energía, teniendo en cuenta la generación y el almacenamiento on site. Por ejemplo, Citycon, propietario y promotor inmobiliario, está desarrollando un centro urbano con microgrids en Espoo (Finlandia) en colaboración con Schneider Electric. Schneider Electric y Citycon prevén que el programa ahorrará 352.000 dólares en energía al año, con un retorno de la inversión de 5 años junto con ayudas a la inversión en nuevas tecnologías. Más resiliencia ante fallos de la red: EcoStruxure Microgrid Advisor utiliza el análisis predictivo para equilibrar el consumo y la generación de electricidad y reforzando la resiliencia. La plataforma puede analizar datos históricos, previsiones meteorológicas, precios del mercado energético y operaciones programadas para optimizar los flujos de energía en caso de apagones de la red. Por ejemplo, la Estación Aérea del Cuerpo de Marines de EE.UU. de Miramar, en San Diego, instaló una microgrid de Schneider Electric para garantizar el suministro continuo de energía durante apagones continuos de la red de hasta 14 días. Generación renovable y almacenamiento on-site para los objetivos de descarbonización de las empresas: Muchas empresas persiguen objetivos de emisiones Cero Netas para alinearse con los Gobiernos. Lidl Finlandia instaló una microgrid de Schneider Electric en un centro de distribución de 60.000 m2. Se estima que la instalación reducirá el consumo de energía un 50% y permitirá el consumo de energía 100% renovable a través de la generación on-site y los acuerdos de compra de energía limpia. Uso más inteligente de la energía renovable y de la carga de vehículos eléctricos para descarbonizar las operaciones: Los Gobiernos están introduciendo un cambio hacia los vehículos eléctricos. El condado de Montgomery está desplegando una microgrid para la carga de vehículos eléctricos en el Brookville Smart Energy Bus Depot a través de un acuerdo EaaS con AlphaStruxure de Schneider Electric. La integración de la microgrid proporcionará una carga fiable a una flota de 44 autobuses eléctricos, reduciendo las emisiones de carbono un 62% y permitiendo al condado mantener el servicio de autobuses incluso durante un apagón.

Tras haber instalado más de 300 microgrids hasta la fecha, Schneider Electric proporciona controles predictivos y monitorización, una automatización integral de edificios y elimina los riesgos de la inversión en microgrids con sus partners de Energy as a Service, GreenStruxure y AlphaStruxure.

Para más información sobre Schneider Electric y sus productos EcoStruxure: www.se.com/es/es