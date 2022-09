Riot Games y Lil Nas X revelan el himno de Worlds 2022: "STAR WALKIN" Comunicae

jueves, 22 de septiembre de 2022, 17:35 h (CET) Primera orden del día: poner en boca de todos el Mundial 2022, empezando por el himno y su vídeo musical El presidente de League of Legends, Lil Nas X, y el equipo de esports de LoL están listos para revelar el esperado himno del Mundial de este año: "STAR WALKIN".



Creado por Lil Nas X, "STAR WALKIN" es una nueva versión del himno del Mundial que ofrece una influencia moderna hip-hop a los fans de los esports de LoL y jugadores profesionales por igual.

"Queríamos que el himno del Mundial de este año tuviese esa insignia norteamericana, a la vez que representaba la marca One&Only: individualista sin complejos. ¿Y quién mejor para representar esa idea que Lil Nas X?" comenta Carrie Dunn, directora mundial de esports de Riot Games. "Lil Nas X explotó nuestra visión y la llevó al siguiente nivel. 'STAR WALKIN' captura a la perfección la implacable escena competitiva de nuestros profesionales; ese deseo ardiente de reclamar su lugar en la historia y alcanzar las estrellas. Es la esencia de la trayectoria de cada jugador profesional hacia la final del Mundial y la codiciada Copa del Invocador. Siempre hay grandes expectativas respecto al himno del Mundial. Tiene que inspirar a nuestros profesionales, crear expectación en nuestros fans y preparar a un público en directo de miles de personas (y millones en retransmisión) para la gran competición. Y puedo afirmar con total seguridad que 'STAR WALKIN' ha conseguido justo eso".





El vídeo muestra icónicos lugares de San Francisco, la ciudad donde se celebra la final del Mundial, y el pasado y presente de League of Legends. El entorno se transforma mientras los pros se mueven por la ciudad, mostrando la cultura del lugar y la maestría de cada uno a medida que dejan su huella en el mundo. Se pueden encontrar secretos en casi cada escena, desde el estilo propio de las ligas regionales y enormes mechas de campeones hasta datos curiosos sobre los profesionales de LoL esports.



Ya se puede ver "STAR WALKIN" en YouTube. También está disponible en Spotify o en cualquier otra plataforma de música.



El Mundial 2022 comenzará con la fase de apertura el 29 de septiembre, en Ciudad de México. Las partidas de la fase de apertura comenzarán a las 22:00 (hora peninsular), y a las 20:00 serán las partidas finales al mejor de cinco. Seguid a @lolesports durante el #Worlds2022 y no dejéis de visitar lolesports.com para enteraros de más detalles.

Lil Nas X - STAR WALKIN' (League of Legends Worlds Anthem)



