Ha llegado el momento de abordar el lado de la demanda de la transición energética, según Schneider Electric Comunicae

jueves, 22 de septiembre de 2022, 17:23 h (CET) Altos directivos de Schneider Electric participan en la Climate Week NYC para avanzar en el debate energético. Ya existen soluciones para progresar en el ámbito medioambiental, social y económico Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha lanzado un llamamiento para que los gobiernos, las empresas y los particulares de todo el mundo se den cuenta del importante -y a menudo subestimado- papel que ellos mismos pueden desempeñar para crear un futuro energético más eléctrico, digital y resiliente.

"Dejar los combustibles fósiles es esencial, pero llevará tiempo, y este tiempo se está acabando en lo que respecta al cambio climático", dijo Gwenaelle Avice-Huet, Chief Strategy and Sustainability Officer de Schneider Electric. "La buena noticia es que hay soluciones que ya podemos aprovechar. En concreto, podemos hacer mucho más para optimizar la forma en la que se consume la energía en primer lugar. El lado de la demanda en la ecuación energética es una palanca poderosa, que merece mucha más acción y atención de la que está recibiendo".

La Sra. Avice-Huet ha hablado en ocasión de la Climate Week NYC 2022, a la que asistirá junto con otros altos cargos de Schneider Electric. El evento, que tendrá lugar del 19 al 25 de septiembre, reúne a influyentes líderes de la acción climática de empresas, gobiernos y la comunidad climática para promover la acción y la concienciación sobre el clima.

El evento de este año se celebra en un momento en que el panorama energético mundial está profundamente alterado. El aumento de los precios de la energía ha puesto de manifiesto que la transición energética no sólo debe tener en cuenta al medio ambiente, sino también a la sociedad y que debe abordar el peaje económico que la crisis está provocando.

"La inseguridad energética es una realidad global y creciente que no podemos ignorar", asegura la Sra. Avice-Huet. "Como empresa de impacto, somos muy conscientes de que no estamos aquí solo para alertar sobre los problemas, sino que tenemos que aplicar nuestro conocimiento y experiencia para ofrecer soluciones reales y acompañar a todos en el camino hacia la sostenibilidad".

Schneider Electric fundó su propio Sustainability Research Institute en 2020 para reforzar sus contribuciones al debate sobre el clima y la energía. Sus informes ofrecen valiosos insights y recomendaciones sobre el potencial sin explotar de la electrificación, la digitalización, la eficiencia y la circularidad. Su equipo de investigación se ha ampliado significativamente desde su creación y colabora de forma regular con partners de investigación externos e influencers como el World Green Building Council y BloombergNEF.

Schneider Electric está reconocida como líder y habilitadora ambiental, social y de gobierno (ESG). A principios de este verano, la empresa confirmó su compromiso de alcanzar el objetito Cero Neto en toda su cadena de valor para el 2050, convirtiéndose en una de las primeras organizaciones del mundo en tener este compromiso validado por la iniciativa Science Based Targets (SBTi).

Los productos, el software y los servicios de Schneider Electric ayudan a sus clientes y partners a acelerar sus esfuerzos de descarbonización y a lograr una mayor resiliencia. La empresa anunciará una serie de innovaciones para la eficiencia y la sostenibilidad durante su emblemático evento anual de clientes y partners, el Innovation Summit World Tour , que comienza el 12 de octubre.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.